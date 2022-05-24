提升地區施政效能，解決地區老大難問題，是普羅市民對新一屆政府的期望。候任特首李家超在政綱中提出「加強政府與地區各基層組織和團體的聯繫」、「在18區成立『地區服務及關愛隊伍』義工網絡，支援政府地區工作」，方向值得支持。筆者認為，要解決積壓已久的社區民生問題，讓市民感受到地區行政的煥然一新，關鍵在於要強化民政事務專員在地區的統籌能力及問責性，聯合地區力量，建立一套以民為本、績效導向的地區行政架構。

市民面對環境衞生惡劣、康體設施殘舊、交通配套不足等社區問題，而掌握行政資源的部門基本上是各自為政，單是困擾全港多年的鼠患問題便政出多門，食環署、房屋署、路政署各做自己的事，名義上有督導委員會統籌，但實際工作流於表面，一落到地區執行層面，往往未能有效配合，成效不彰。

要真正做到「地區問題、地區解決；地區機遇、地區掌握」，地區的民政事務專員應被賦予更大權責，專責推行地區治理工作，強化其處理跨部門的地區問題的角色。筆者建議，可優化現有地區主導行動計劃，各區民政專員可與立法會議員和地區諮詢或基層團體，共同商討及選定一至兩個須盡快解決的老大難問題，並由民政專員負責項目計劃的統籌和督導工作，協助政府將這些政策目標轉化為實實在在、市民看得到的工作成果。

另一方面，完善地區行政亦要廣泛吸納地區人才，區議會、分區委員會、滅罪委員會、防火委員會等都在地區上擔當重要角色，政府應進一步檢視他們的職能，讓這些諮詢機構更好地發揮作用，包括考慮委任更多不同的人士，吸納地區團體的建議，並提供充足的資源，協助政府改善地區行政。