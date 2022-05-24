候任特首李家超在宣布參選、發表競選政綱、發表感謝國務院委任的聲明中，都強調表示忠誠，把忠誠擺在所有公開發言的第一位，正中時弊，深得人心。期望他籌組的問責團隊，無論挑選、審查或研判，都揀選與他同一理念、忠心於國家和人民的精英組成問責班子。

正所謂，道不同不相為謀。君不見，回歸25年以來的特區最高權力機關官員，面對的是港內外敵對勢力的訛詐恐嚇威脅，近年更加強制裁手段，針對問責官員、鎮暴執法的警察和審理黑暴案的法官，壓制打擊措施由出入境到金融服務，家族也不能幸免。本地反中亂港和「港獨」勢力的起底抹黑及人身安全的恐怖活動更針對高官的親人，無所不用其極。至於軟的一套，例如收買腐蝕、分化離間以至提供延後利益，也如水銀瀉地，無孔不入。

倘若問責高官和部門主要官員不是「富貴不能淫、貧賤不能移、威武不能屈」的硬骨頭，怎能與惡勢力誓不兩立和堅決鬥爭？若不善忘，美國籍的前廣播處長梁家榮，自然效忠美國，港台不反共反中撐台獨才出奇，問題是局長竟包庇維護。奉勸那些雙重國籍持外國護照的人，無謂入問責班子了。

若不善忘，港英舊電池如何兩面派？人辦之一的公務員事務局前局長王永平，任內曾在立法會聲明，公務員「政治中立」的原則首先是效忠政府、對行政長官和主要官員盡忠，退休後卻公然煽動公務員上街反政府。2019年11月，百多名前高官和舊電池便公然聯署，聲明支持如期區選，配合黑暴奪權造勢。若不善忘，本屆政府推「大和解」、不續檢控非法佔中案違法者、取消徹查和檢控政治黑金案、取消中央政策組、為黑色暴亂解套說是「社會事件」，不是奸臣當道又是甚麼？