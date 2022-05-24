俗語話：「大蝦米跌落水，到底都唔掂。」阿哥，蝦米煮熟後成了鈎狀，再也不能伸直了，呢句俗語指事情始終沒搞好！呢，政府心中是否有民，見微知著。民生無小事，服務基層，更不能忽略一些所謂嘅「小事」。

香港房屋供應緊張，等上樓嘅基層，條龍長過萬里長城，「屈室求生」嘅劏房客苦不堪言，本報為民發聲時有提及，無非希望政府為官一任，就要造福一方，要為人民服務，就應該「不辭辛苦出山林」，而唔係坐喺高樓對海、空調適中嘅辦公室打篇網誌：政府正想方設法為大家覓地建屋！

各位，有團體調查發現，本港目前有874個空置公屋單位淪「空」宅，冇編配畀市民入住，當中65%單位甚至空置一年或以上，並以觀塘區空置率最高，達317個。調查又發現，空置涉及嘅「先天原因」，包括單位設計對殘疾人士構成障礙、單位位於4樓以上而且全座大廈冇升降機、單位近排煙道或垃圾房、涉及凶宅等。

之但係，相對於好多「上床下廁」、「廚廁合一」嘅劏房，近900個被丟空嘅單位，而且多數喺市區，長期空置無疑太浪費！政府更冇善用資源，變成大嘥鬼！團體指公屋空置單位分布全港18區，認為可改建成中轉房屋，以解決現時只有屯門寶田邨臨時收容中心及中轉房屋地點偏僻嘅問題。

房署一味死撐空置情況是編配流程中正常現象，又有N個原因指獲編配者拒絕編配。嗱，老朽覺得房署應該開誠布公，把空置單位的情況清晰話畀輪候公屋市民知道，有碗話碗，有碟話碟，邊個係凶宅、邊個冇升降機、邊個近垃圾房等，如不介意者可申請；老朽相信大把劏房戶會申請。官老爺要察民疾苦、安民之心，唔該好心走多一步。