九十後對拉姑（狄波拉）這個名字應該不太熟悉，若說是謝霆鋒母親，大家都曉得是誰了，就是那個被人戲稱命運跟她前度新抱張栢芝一樣曲折傳奇的過氣奶奶！

圈中人感慨，歷史真是驚人地相似，除了霆鋒兒子Lucas的DNA事件，霆鋒兒時也曾被質疑並非四哥（謝賢）所生。有人說拉姑不簡單，艷星出身，和賭王有過緋聞，她到底是個怎樣傳奇的奇女子？

拉姑自稱是一個孤兒，養母在她10歲出頭便要她出來工作，開始學習歌舞隨團四處演出。一次到訪泰國，拉姑誠心跪拜四面佛，盼賜她在娛樂圈大紅大紫，成真必在專旺偏門工作的四面佛前跳脫衣舞酬神。1973年，拉姑在東方選美會主辦的香港小姐選舉獲得冠軍，更有幸成為第一位赴菲律賓參選「亞洲小姐」的港姐，雖然落敗而回，但不得不承認拉姑年輕時確是美女一名！自此很多廣告商開始找她拍硬照及電視廣告，第二年她更被嘉禾電影公司看中，成為簽約演員，之後在電視圈大紅大紫。於是，守諾亦夠膽識的拉姑早有準備往四面佛還願，據說她夜深時分在友儕幫忙下疏通守廟人讓她潛入四面佛大殿，美貌與智慧並重的她果然在沒有其他人發現下大跳脫衣舞還願！

後來拉姑與四哥的結合也非常曲折，四哥是揮霍的大明星，經濟狀況也不太好，當時就租住在TVB拍攝《狂潮》劇集的狄波拉的房子裏。香港一直都有四哥沒有生育能力的傳言，好勝的拉姑根本不相信，她公開表示，自己不僅要和四哥結婚，而且第一胎她一定要生個男孩。1979年初便傳出四哥和拉姑籌備婚禮的消息，拉姑的婚紗是從法國訂製的，頭冠更是宮廷式的，這場婚禮總花費超過200萬元，在當年確是一個驚人數字。

從婚前傳到婚後，拉姑和賭王何鴻燊亦有一段情，有傳聞說四哥由於過度揮霍和投資失敗等原因，負債愈來愈多，要拉姑向賭王求助，更有傳言謝霆鋒出生後要驗DNA才知生父是誰。但霆鋒與四哥猶如一個餅印，便是最有效及最使人信服的驗證方法吧。天意往往就是如此弄人，20多年後，又有很多搞事旁觀者叫霆鋒驗一下自己兒子Lucas的DNA。雖然霆鋒前妻栢芝曾經有過出位的過去，但拉姑嫲嫲見到自己乖孫Lucas與霆鋒如同一模製，也受過同樣質疑的拉姑自然感同身受，對栢芝多多呵護！不過……

Lucas是霆鋒親生骨肉，但夫妻關係始終都守不下去，就如當年拉姑與四哥一樣，始終都是離婚收場。之後拉姑嫁給一位比她小11歲的飛機師鬍鬚Kong，而兩家人更是閉門一家親，三代同堂雖然天各一方分開自住，惟時有往還相處融洽。正所謂人生如戲，看來Lucas盡得到父母、爺嫲都是出色演員的真傳，他必可在影視圈大放異彩，真正祖傳三代演藝名門！