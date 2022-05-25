功夫茶：選舉舞弊終坐監　造王奪權夢一場

港大法律系前副教授戴耀廷，堂堂一個法律學者淪為「戴妖」，豈是無因？戴妖講一套做一套，特別係以「違法達義」宣揚所謂「公民抗命」，教唆學生違法，同法治精神南轅北轍，激起民間團體以及市民殺上港大示威要求「斬妖」，法律學者變過街老鼠，人人喊打，邊會有好下場吖！

呢嗱！話說戴妖連同「雞蛋同盟有限公司」董事葉劍青與石守正，被指喺2016年立法會換屆選舉中，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。3人共被控4項喺選舉中作出招致選舉開支嘅非法行為罪，葉及石喺同意案情後，獲不提證供起訴，就每項控罪自簽一萬元及守行為一年。戴妖則承認控罪，尋日喺灣仔區域法院被判監10個月。

多行不義必自斃，呢個係歷史鐵律。從政唔係要搞到一身蟻甚至變成國安重犯老死監獄嘅！孔聖都話，「苟正其身矣，於從政乎何有？不能正其身，如正人何？」意思清楚不過，果真能夠端正自己本身，從事政治何難之有？若然不能正己，如何正人？戴妖一句「違法達義」激發無數年輕人出來破壞社會，做咗炮灰，咁嘅一隻「妖人」，功夫茶只好引用老毛兩句詩送畀佢：借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒！

各位，講番呢單選舉舞弊案。案情指2016年立法會換屆選舉中，上述3名被告均非立法會選舉候選人或任何候選人嘅開支代理人。戴妖喺同年4月至9月，曾喺電台節目、記者會及社交網頁介紹「雷動計劃」，指目的係「踢走保皇黨」，促使泛民或非建制候選人於選舉中當選；並呼籲市民捐款助刊登廣告，更欲招募5萬名「策略選民」，屆時依數據進行投票等。如此明目張膽玩嘢，直頭吃了秤砣鐵了心！

呢，直至涉案日期，《明報》及《蘋果日報》先後刊登咗共6個廣告，以宣傳所謂「雷動計劃」，廣告由任雞蛋同盟董事嘅葉及石簽發共25.3萬元支票，以支付廣告費。

上述6項廣告費用就係由「雷動計劃」衍生，實屬選舉開支，而該屆相關候選人亦冇申報該些開支，違反選舉條例彰彰明甚。

戴妖早前因佔領中環案被判監16個月，已就該案於去年10月服刑完畢，依家又因為泛民立法會選舉造勢，企圖「造王奪權」失敗，南柯一夢，被判監10個月乃罪有應得。出得嚟行，預咗要還！唔好忘記，戴妖因另涉民主派「35+」初選而還押，呢單嘢涉及國安大法，一旦罪成，恐怕同漢奸黎一樣，要把牢底坐穿！戴妖禍港殃民，反華亂港心不改。一個人教學、從政都心術不正，人無善志，幾叻都死！信焉。