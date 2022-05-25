世界視線：遠隔重洋難介入　美軍護台淪空想

美國總統拜登在美日峰會上回應記者提問時，警告一旦北京武力統一，將軍事介入保衞台灣。拜登的言論表明華府在台海問題上放棄戰略模糊策略，為本已繃緊的中美關係火上加油。雖然美軍有強大戰略投送能力，但台灣孤懸海外，加上缺乏縱深，一旦戰爭爆發，恐怕未必能支撐至美軍援兵抵達。

分隔福建與台灣的海峽最窄處只有126公里，而美軍在沖繩及關島的基地，分別距離台灣約700公里及2,700公里，遠水未必能救近火。假如兩岸開戰，解放軍將重點打擊台海一側的台軍目標，並封鎖台灣東部外海，阻止美日援軍靠近。解放軍軍機及航空母艦編隊，近年多次繞到台灣以東海域遠海長航訓練，累積海空兵種協同作戰默契及吸收經驗，模擬一旦戰爭爆發時如何切斷美日對台灣的海上援助。

近期爆發的俄烏戰爭牽動台灣，島內有輿論把台烏相提並論。對比南北長900公里、東西寬1,300公里的烏克蘭，台灣南北縱長395公里，東西寬約144公里，缺乏戰略縱深難以一面抵抗一面反擊。而烏國接壤多個北約成員國，援助物資可從陸路運抵；相反，有不沉航母之稱的台灣四面環海，外援物資運送均不及陸地方便，假如甫開戰台軍失去制海權可謂敗局已定，根本不需美軍介入。

烏軍使用美製標槍反坦克導彈摧毀大批俄軍裝甲車輛，美國視為不對稱戰爭典範，於是要求台灣照辦煮碗採購更多同類武器。事實上，標槍導彈在巷戰中因障礙物阻擋而無法發射，只適合在空曠地方使用。偏偏台灣城鎮星羅棋布，美國智庫亦認為巷戰將是台海戰爭常見形態，台軍採購大批標槍導彈恐得物無所用，能否堅守至美軍救兵到達頗成疑問。

拜登雖然口頭承諾護台，但華府取消對台出售M109A6自走榴彈炮，自相矛盾令人一頭霧水，難道空有口頭保證便可加強台灣防衞能力？拜登不止一次作出保衞台灣承諾，白宮事後往往費盡唇舌澄清，這次亦不例外，側面反映拜登對重要問題的表態過於輕率，口沒遮攔程度比前總統特朗普有過之而無不及，是否健康問題導致口誤多多不得而知。