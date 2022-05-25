正論：抗疫無能百事衰　民望破產枉自吹

林鄭任期已屆尾聲，她亦揚言餘下約5周任期內不會放寬外防輸入措施，「疫苗通行證」同樣沒有取消的「硬指標」。誠然，一個等收工的人，不添煩添亂已是萬幸，要她為重啟經濟拆牆鬆綁簡直是緣木求魚。然而，現屆政府任內不作為豈止這筆，抗疫兩年半以來倒行逆施，才是令香港「重傷」的最大原因。市民眼睛雪亮，對現屆政府不滿意比率高達六成，正好為林鄭蓋棺論定。

香港民意研究所本月訪問逾千人，其中市民對特區政府滿意率僅得19%，不滿意率高達59%，成績可恥；不信任特區政府比率佔46%，信任率只有35%，同樣不堪。而在社會狀況滿意率上，政治、民生及經濟分別為負24、負32及負47個百分點，反映港人樣樣皆絕望。至於社會十項幸福指標，大部分均錄得跌幅，尤以「享有政治權利」的指標最低分，只有3.9分；「有合適就業機會」亦只得5.03分。負責是次民調的學者直指，市民對整體環境傾向悲觀，認為現屆政府未能提供良好願景，候任政府的政綱亦未有足夠說服力，即使近日經濟重啟，但合適就業機會仍因為防疫等理由而減少，市面消費情況大打折扣，如何「旺丁又旺財」是政府需要考慮的方向。

公道自在人心。林鄭政府上任以來，特首民望低處未算低，三司評分同樣累鬥累；抗疫兩年半尤其醜態畢呈，整個政府的評分長期見紅。今次有高近六成市民不滿意政府施政，其實已算「手下留情」，實際上的不滿意比率肯定只會更高；至於學者認為政府需考慮如何旺丁旺財，對擺明拍拍屁股等收工的官員來說，更是對牛彈琴。

事實上，新冠疫情爆發這兩年半時間裏，港府抗疫政策張弛無度，朝令夕改，不僅無助防疫，反而折騰市民，更因為豁免海員、機組人員等高危群組免檢疫入境而引爆一波又一波疫情。食衞局局長陳肇始更是廢官之尤，實施「全日禁堂食」導致天下大亂，直到民怨沸騰始如夢初醒「原來咁多人要返工」；應對第5波疫情同樣沒有長進，一時叫確診患者衝往急症室求醫，一時又說急症室不勝負荷，將年老體弱患者拒諸門外草菅人命。第5波累計死亡人數超過9,000，死亡率之高冠絕全球，港府一眾廢官絕對是罪魁禍首。

現在好不容易捱到疫情放緩，全世界都將焦點放在重建疫後經濟，紛紛將防疫措施廢除，唯獨林鄭政府反其道而行，「疫苗通行證」愈收愈緊，不打齊三針的市民不准堂食不特止，連長期病患者都不准進入公立醫院覆診。難為林鄭昨日仍振振有詞自誇所有措施都是為了市民健康着想，試問逼不適宜接種疫苗的長期病患者打針，是哪門子的為市民健康着想？

香港人覺得不幸福不是偶然，而是林鄭治下的必然。當經濟被嚴苛的防疫措施弄得奄奄一息，當失業率節節上升，當市民不是病死而是餓死，還談何幸福感？港府廢官一味自我感覺良好，只知自吹自擂，無異於在市民的傷口上灑鹽，令人反感。