美國制裁華為、中興等中國企業，用的是國家安全的理由，卻沒有任何證據證明華為、中興的電訊設備可以構成對美國國家安全的威脅。依照美國這樣做法，中國也可以指控美國特斯拉電動汽車有構成對中國國家安全威脅的可能性，而對該企業進行制裁，例如禁止它在中國銷售產品或進行生產。

指控的考慮是該公司電動車的通訊設備，有物聯網的功能作用，可以把汽車的數據傳送出去，也可以接受外來訊息與指令。其一般的電動汽車有自動導航功能，可以控制車速，自動轉向，它的全自駕系統，連上全球定位系統，可以自動操作汽車，不用駕駛員，也即是可以由外界用無線通訊方法遙距控制操作。

假若車上的通訊系統有特殊隱蔽的接口，便可以從車外操作汽車的運行，甚至可以違反駕駛者的干預。像無人飛機、無人船隻，有這樣功能的汽車便可隨時轉變為無人汽車，變成武器化。

其關連企業有星鏈低空衞星系統，規劃有42,000個衞星，提供低空至地球的互聯網服務，無遠弗屆，可以把地面上數十萬、百萬的旗下電動汽車聯繫，把駕駛者的功能操作遙距搶奪過來，這便可以構成巨大無人戰車，進行各種攻擊、破壞。

無論是戰時還是非戰時，這個通訊功能都可以把車與衞星連接，提供位置以及行車狀況的訊息，也便可以因所需而決定會否把車的行駛控制權奪取，擔當特殊的任務。

在俄烏戰爭中，星鏈衞星系統已變成武器化，但還主要是探測與通訊，若進一步戰場上啟動無人戰車，電動車的潛在武器化的遙控作用會同時發揮出來。

電動車附有另設的充電裝備，在美國使用時附有Starlink天線可給電動車提供無線網絡服務，也可以與電動車一樣變成獨立的通訊系統，互聯互通。加上與星鏈衞星系統的連接，便形成在星鏈衞星以外數以百萬計的收發網絡。

去年底，該公司公布旗下電動車及充電站不會在中國使用Starlink服務，電動車有關的行車數據由中國通訊商掌握，不會輸出中國以外。但是，它能否保證不在出售的電動車留着潛伏的Starlink功能，會否一旦需要便可啟動起來？

為保國家安全，中國政府好應該倣效美國，不讓其在中國使用，改用中國本身的電動車和有關通訊功能。