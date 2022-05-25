97回歸前，香港由英夷統治凡150年，而二戰之後，香港成為美、英勢力在東方的大本營，由美、英合力經營。97回歸後，這個大本營猶在，港英政府消失了，成了中國特別行政區政府，但它是港英政府直通而來的，只是換了旗幟、徽號，將英國人的港督換成中國人（還必須是香港居民）的行政長官。

經過英國人利用過渡期的精心部署，香港政權易手後，英倫還能明裏暗裏的掌控香港政府的許多重要權力，掌握着香港行政、立法、司法、教育、文化和上層建築領域的重要權力，發揮巨大影響，從而保障香港這個大本營「巍然屹立」，不但暗中操控香港，且對「和平演變」中國繼續發揮作用。

這個美、英在東方的大本營既有形又無形，既有硬實力也有軟實力，還有「巧實力」，既看得見又摸得着，又看不見又摸不着，靜態之下會「潤雨無聲」，陽奉陰違，軟刀子割頭不覺死，巧言令色，大灌迷魂湯地一點點的侵蝕「一國兩制」，把香港「往溝裏帶」；動起來的時候，會發起一波波的動亂、暴亂，公開奪權，掀起黑風惡浪。靜態之時，美、英通常躲在幕後，還會笑面如虎，甜言蜜語；動起來的時候，則跳到台上，面目猙獰，大打出手。今次領導反修例暴亂，美、英就撕下所有偽裝，如狼似虎也。

美、英之所以迫不及待，跟特朗普、拜登政府要和中國打一場21世紀的國運大戰直接相關，老美把香港當成突破口，然而他們失敗了，氣急敗壞之時，俄烏之戰爆發，這是一場美國利用烏克蘭打擊俄羅斯，擴大戰果再打擊中國的戰爭。

要打擊中國，台灣是一枚棋子，香港是一枚棋子，台灣當棋子就要挑起台海之戰，香港當棋子就要在各方面摧毀香港，使中國失去香港這個十分重要的特殊作用的金融大都市，給中國以重擊。為了達到這個目的，美、英是不惜將他們的東方大本營一起攬炒的。