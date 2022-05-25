美國精心炮製印太經濟框架，用來遏制中國，原以為有甚麼奇招妙術，其實無非又是雷大雨小，姿勢多於實際。既然要拉攏其他國家孤立中國，就應該給成員國一點好處才對，正如黑社會大佬收小弟一樣，總不能讓小弟喝西北風吧？結果令人大失所望，這個經濟框架分明是為美國量身訂造，既不是為了互惠互利，更不是為了促進地區發展。

印太經濟框架美其名有四大支柱：公平和有彈性的貿易、供應鏈彈性、基礎設施和脫碳、稅收和反腐敗，唯獨缺乏最關鍵的美國市場准入及關稅減免，可見老美從一開始就是打自己的小算盤。至於何謂公平和有彈性的貿易，何謂供應鏈彈性，大概也是由美國說了算，其他國家根本無權置喙。如此空洞無物、口惠實不至的經濟框架，左看右看都看不出有何吸引力。

顯而易見，這個充斥冷戰思維和集團對抗心態的怪胎，主要作用就是為美國戰略布局服務，讓它可以減少對中國產品的依賴，為全面脫鈎鋪路，為維護霸權背書。有評論指出，這折射出美國在本地區心虛、底虛的現實困境，以及互利合作無心、單挑中國無力的窘境，可謂一語中的。美國正是因為無力單獨遏制中國，所以才要拉幫結派，但又拿不出具體好處，以致窘態畢露。早前美國在與東盟舉行的峰會上只承諾撥出1.5億美元的所謂援助，引來寒酸小氣的嘲諷，這次推出經濟框架連小恩小惠也欠奉，證明老美確實是外強中乾。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。美國拼湊印太經濟框架，如果真的有利於地區發展，為成員國帶來實質利益，當然是好事。但如果美國只是將它當成遏制中國的政治工具，挑起地區紛爭和集團對抗，阻撓地區正常經貿合作，則必將以失敗告終。須知中國在區內的經濟地位和影響力早就遠遠超過美國，是大部分國家的最大貿易夥伴，不可能被孤立和封鎖，無論美國如何威逼利誘，都無法阻止這些國家尤其是東盟跟中國的經貿往來。

當今世界面臨各種挑戰，俄烏衝突、疫情未退、通脹惡化、供應鏈緊張、糧食危機、能源危機等等，為經濟前景蒙上陰影。各國本應通力合作，共同促進經濟復甦，偏偏美國為了一己私利，整天無事生非，拉幫結派，破壞既有的合作機制，為地區乃至全球帶來更大的不穩定因素。