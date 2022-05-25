昨日的全城熱話，肯定是旺角一玩具店展出高1.8米的「天線得得B」模型，遭5歲男孩不慎碰跌倒地粉碎，其父賠償逾3萬元。事件之所以引來熱話，一來賠償金額遠超人們想像；二來人們原以為這是小孩子紮紮跳、父母疏於看管惹的禍，詎料CCTV影片一出，輿論轉向，發現男童實在有點無辜，店方沒有為展品圍欄須負更大責任。結果迫於輿論壓力，涉事公司向男童父親退回全額賠償費。

事件不過是茶杯裏的風波，沒有值得談論之處，但有大律師指出「10歲以下幼童本身毋須承擔刑事或民事責任，賠償與否實際上由家長及店方商討」，反倒引起筆者注意。幸好今次事件發生在2022年而非2019年，否則，黑暴集團會否因為「10歲以下幼童本身毋須承擔刑事或民事責任」，而利用幼童進行各種破壞和非法行為，實在只有天曉得。須知黑暴期間，已有網媒聘請13歲小記者在暴亂現場「採訪」；而極端回教組織進行自殺式恐襲時，亦不乏利用年幼孩童送死，黑暴不至於有樣學樣，都算是香港不幸中的大幸。

黑暴搞手之一的港大法律系前副教授戴耀廷昨日被判刑，他與另外兩名被告被指在2016年立法會換屆選舉中，違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。三人共被控四項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，另外二人在同意案情後獲不提證供起訴，就每項控罪自簽一萬元及守行為一年；戴耀廷則承認控罪，被判監禁10個月，可謂罪有應得。

黑暴是特區回歸以來最黑暗的時期，戴耀廷、黎智英等人在2016年立法會換屆選舉中，藉「棄保」成功保送心儀人選入局後食髓知味，以為能再下一城藉煽動組織暴亂造王奪權，結果終究是鋃鐺入獄，黃粱夢碎。