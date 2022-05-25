今天筆者許下承諾，在未來20年，一旦有外星人入侵香港，我會第一時間挺身而出，與來犯者作浴血奮戰。哈哈！我想問，香港人會否因此而倍增安全感？我又是否能因此，自封為獅子山下的第一勇士？

其實，這類空言許諾十分可笑，在可見的未來，外星人會襲擊香港的機會幾近於零。我講得天花亂墜，說會化身成蝙蝠俠、萬能俠、鋼鐵俠去守護維港，那全是廢話，你最終也無法驗證其能否兌現。

近日，美國總統拜登開出一張空頭支票，銀碼填寫多少也行，因為他確信這張支票永遠不必兌現。拜登公開說，解放軍一旦侵犯台灣，美國會作出軍事干預，講出來倒像甚具英雄本色，實際上純屬「吹水」。

目前，最少有三個途徑讓華盛頓確信，解放軍不會武力犯台：第一，北京近年多次強調，會致力用和平手段，達成國家統一的目標；第二，俄羅斯總統普京向來與中國交好，更是中國國家主席習近平的知心朋友，他在月前便斬釘截鐵地說，北京要收復台灣，根本不必動用軍隊，光憑經濟實力便已足夠；第三，美國的國家情報總監海恩斯，近日在國會回答議員提問，她說沒有證據顯示中國大陸會用武力解放台灣，北京擴張軍事，只是為了回應美國的威脅。

上述三方面的訊息都指向同一結論，就是中國共產黨愛好和平，除非萬不得已，否則絕不會對同胞動武。拜登對此知之甚詳，故他作出承諾，說要如何軍事保護台灣，俱屬空談。況且，拜登許諾的豪氣還不如在下，我的諾言敢以20年為期，他嘛，兩年後能否連任也大有疑問，下台了，美國的政策便不是由他說了算。