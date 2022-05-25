美國總統拜登日前轉往日本繼續亞洲訪問之旅，被問到一旦北京攻台，「你願意軍事介入保衞台灣嗎？」拜登回答：「是的，這是我們作出的承諾。」惟白宮事後又再次替其補飛，指美國對台政策不變，防長奧斯汀亦作如此表述。外界喜歡形容拜登摒棄了過往的台海戰略模糊策略，問題是，華府及美軍是否願意與拜老頭一樣，將對台政策從模糊變亂龍。

就在拜登許下豪語的翌日，他改稱「美國對台政策不變」，可見拜登在新鮮出爐的美國《時代》雜誌全球最具影響力人物評選中，竟然排在烏克蘭總統澤連斯基、全球首富馬斯克、英國首相約翰遜，甚至醫療衞生保健工作者之後，是有其原因的。

經歷了美軍狼狽撤出阿富汗，以及決不派遣美軍支援烏克蘭，這兩宗拜登任內最令人對美國是否還有心有力存疑的事件後，不少人已經寧相信姑娘，勿相信老美立場。當然，若干親美西方國家，乃至日本、南韓、台灣等，仍然如蟻附羶，拜登就是明知此類發言在上述市場會有回響，於是喋喋不休，冀為淡化自己國內管治不力幫幫手，否則，連奶粉也能出現短缺，民主黨炒作反墮胎議題，企圖為中期選舉拉票的如意算盤，還經不經得起孩子生來沒奶喝的衝擊，也頗成疑問。

拜登畫一畫，美軍佬做到頭都白。《泰晤士報》前年才引述美國國防部消息人士指，美國曾進行一系列模擬衝突的推演，結果顯示美軍會被中國擊敗。就算不信沙盤推演，也該考慮到人心思變，美軍參謀長聯席會議主席米利曾被爆在特朗普任期最後階段兩次致電解放軍高層，保證美國不會向中國開戰。美國只對台灣的半導體產業感興趣，當移師美國設廠的掏空大業一旦完成，便會關人個關。