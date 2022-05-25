香港醫護人手短缺，第5波新冠疫情下更為凸顯，大家都看到求診者被安排在醫院外空地臨時搭建的帳篷內，冒着寒風瑟縮在臨時病床或座椅上，醫護人員抱怨不夠病床及人手。引進非本地培訓醫生討論已久，立法會亦已修例，確立新制度。新一屆政府上任在即，我們期待當局加快步伐引進境外醫生。而醫委會恢復境外醫生的執業資格試，也是重要的。

立法會於去年10月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，訂明容許境外指定院校畢業的非本地培訓註冊醫生，來港於公營機構工作5年後，可免試註冊在港執業。當局於4月底公布了首批27間院校，最後能引進多少境外醫生，還是難以估算。但是，目前已有一些在港出生的境外醫生，一直透過醫委會執業考試途徑回流來港執業，我們應該關心他們的情況。

醫委會執業資格試分為三個部分，包括專業知識、英語水平及臨床試，合格者需要到醫院實習一年及接受評核，才可執業。醫委會過去每年安排兩次執業資格考試期，但自2020年因疫情原因，已全部取消考試，今年第5波疫情高峰期即3月，也取消了原定5月的考試。其實，不少回流的海外醫生有透過報名考這個執業試，準備回港執業，部分人甚至已移居返港，但執業試取消或延期，令他們大失預算，部分人早已在2021年兩部分考試取得合格，但臨床試一直延期，今年原定11月的臨床考試是否可如期，仍不清楚。

今年4月，當局也能安排5萬名文憑試考生赴考，未有出亂子，隨着疫情緩和，筆者認為醫委會應彈性安排這些願來港執業的境外註冊醫生，在港完成考試。新制下引入醫生，成果暫難預見，筆者盼望在原有制度上，醫委會做好現有執業試的安排。