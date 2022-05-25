常言道：「火車跑得快，全靠車頭帶。」特區政府的火車頭就是特首任主席、由16位問責司局級官員和16位非官守議員組成的行政會議。本屆政府的火車頭是回歸以來最顛覆、最瘋狂的火車頭，5年來拖累香港這列快車兩次嚴重失事（區議會淪陷和近萬人疫歿）；最大貢獻是徹底暴露現屆政府高官問責制、行政會議存在的根本性、結構性、本質性嚴重缺陷，供火車頭始作俑者們、列車乘客，以及今後的火車頭司機好好反思反省，如何防止列車失控和出軌？如何避免乘客被陪葬？如何讓列車升級成為接軌內地的高鐵？反思和反省可細味這5年火車頭六種怪現象。

一怪，冇靈魂。特首林鄭為迎合亂港派，拔掉他們的眼中釘，取消中央政策組，冇魂魄的火車怎不脫軌？沒有導航儀器，自然脫離「中國軌道」，頻仍失事。二怪，圍威喂。30多人火車頭討論是否修正路線、是否停車或飛站，每個討論議題，每人發言一分鐘便超過半小時，若兩分鐘便超過一小時，效率低兼議論不深，研究膚淺，自必存在盲目性、議而不決，變相獨裁，盲頭烏蠅。三怪，真正愛國者在火車頭內屬少數，不能確保行正確軌道。

四怪，車長由一個極端到另一個極端。抗疫高官百人會代替行會決策，由多替少。行政長官「天天講」，由集體決策變特首獨斷專行。決策如過山車，今天的我打倒昨日的我。五怪，封建社會尚有不怕丟烏紗的正直諫官，議員卻好做「好人」，被內地學者嘲笑「忠誠廢物」。煞車系統竟完全失靈？「段爸」得道？署長升職？黃師甩難？六怪，車不同軌，笛不同調，南轅北轍，貌合神離。「社會事件」對碰「止暴制亂」，「抗疫專組」對弈「抗疫專班」，口講「動態清零」，做則「與病毒共存」。