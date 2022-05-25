前輩說，因為無知，所以讀書，希望死後做個明白鬼。然而，冇靈魂政府，無知無能又從不吸取教訓，事情發生咗一段長時間，往往裝聾作啞，以為側側膊唔多覺，讓一切隨風，便可當乜事都冇發生過！

阿哥，民生事，你估失戀咩，可以讓時光沖淡一切！呢，日前本報圖文並茂報道深水埗有大樹倒塌超過一周冇人處理！而塌樹嘅樹枝、樹葉則長滿昆蟲。有市民表示，該樹傾斜超過一年，管理者卻未有跟進，令情況惡化而倒塌。塌樹地點，平日途經居民多，安全堪憂。路政署、康文署回覆查詢時，均指該樹不屬於其管轄範圍。從一棵塌樹，可以見到港產官僚「做又三十六，唔做又三十六」嘅卸膊心態！見微知著，唔少港官做事，根本沒有為人民服務嘅真誠之心！

有關深水埗塌樹逾一周無人處理事件，經本報再次發揮第四權，為民請命，地政總署先知衰，急急腳派人「收屍」清走塌樹！樹木管理辦事處回覆查詢時稱，已折斷嘅樹木是山黃麻，由地政總署負責護養，該署已安排移除咗該折斷樹木，並檢查了上址其他樹木及安排適當嘅護理工作，包括修剪伸出路旁嘅羊蹄甲枝幹。

事件再次反映港府「唔踢唔郁」，當然，亦再次彰顯東方為民請命，不忘初心！各位，一棵塌樹橫亘要道成個星期，要勞煩讀者向本報投訴，地署先識得去清理，你話呢個政府仲有乜效率可言！阿哥，又唔係超強颱風「山竹」襲港時，當局共收到逾6萬宗塌樹報告，政府喺2018年9月至10月間，動員超過一萬人參與清理行動！

深水埗塌樹一棵，要清理有幾難？之不過，部門都係要卸膊，仲要東方報道先做嘢，現屆政府又豈能不予人「爛紗燈，得個架」嘅感覺！