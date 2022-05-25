剛舉行的扶貧委員會會議，總結了本屆政府扶貧助弱工作的成果，媒體也廣泛報道了。筆者希望指出的是，這些成果不應在脫離背景的情況下解讀，而是要配合過去數年的實際狀況來理解才對。

要點一：以正確角度理解扶貧成果。實際情況是這樣的。隨着新冠疫情肆虐全球，香港經濟在2020年陷入嚴重衰退，失業率急劇惡化，情況在基層勞工層面尤其嚴重，加上人口高齡化趨勢持續，各項因素都對扶貧工作造成很大的壓力。在此情況下，政府以非常正面的態度應對，投放的資源創歷年新高，在恒常現金政策以外，還推出多項一次性的逆周期措施，在很大程度上不但紓緩了基層人士的生活壓力，也穩定了經濟和就業環境。同樣是在這種情況下，由去年11月公布的2020年貧窮人口數字可見，在計及所有現金和公屋福利後，本港的貧窮人口由政策介入前的165萬，大幅減至55萬，貧窮率也下降了近16個百分點。

要點二：來屆政府要貫徹扶貧工作。在扶貧的理念方面，相信無論是這一屆還是來屆政府，目標都是努力建設支援家庭、扶貧安老的仁愛共融社會。雖然社會普遍敬重自力更生的人，但也認同政府通過收入再分配的方式，藉不同的福利制度為無法自給者提供適切照顧。

從數字上看，本屆政府花在社會保障計劃和各項福利服務的社會福利經常開支，由2017年時的653億元，大幅上升至2022至23年度的1,118億元。候任特首李家超在政綱裏已經表明，「關懷安老助弱解困」會是來屆政府施政的一項方針。李家超多次強調他的做事風格是「以結果為目標」，因此，筆者作為扶貧委員會的非官方委員，熱切期望能跟新一屆政府緊密合作，達成「關懷安老助弱解困」和共建仁愛共融社會的目標。

要點三：簡化關愛基金的審批過程。在2011年成立的關愛基金，一直援助未納入社會安全網，或雖身處安全網但仍有某些特殊需要未獲得照顧的社會人士，在扶貧工作方面，發揮補漏拾遺的功能。早在成立之初，關愛基金就推出醫療援助項目，資助合資格病人使用療效較高的特定自費癌症藥物、購買價錢極昂貴的藥物和在體內設置醫療裝置，多年來受益病人無數。筆者認為，來屆政府應積極考慮簡化關愛基金醫療援助方面的審批過程，把病人要等待已獲審批藥物的時間，縮短到6個月。

關愛基金成立的另一個宗旨，就是協助政府研究有哪些措施可考慮納入政府的常規資助和服務範圍。筆者覺得，關愛基金在這方面的工作還有很大的發展空間。政府「3司15局」的架構重組已定案，重組不同政策局正好是發揮關愛基金工作的一個良機。來屆政府應趁着架構重組，積極鼓勵不同政策局研究和推行跟扶貧相關的先導項目，讓更多有需要的人士受益。