功夫茶：違規處罰小兒科　打擊炒場大隻講

食環署人員執法拉小販，曾被形容比捉賊更狼死。早幾年深水埗曾發生一位年老阿伯擺地攤被票控，阿伯跪地求饒高呼「以後我唔敢喇」，圍觀市民聽其淒厲哭聲，忍不住幫口求情盼署方酌情放人，之不過食環署執法意志堅定如山，並報警求助將老伯伯帶走！呢，上世紀七、八十年代生活艱難，特別多小販，往往一聲「走鬼呀」，一眾小販為逃避小販管理人員圍捕，推着滾燙魚蛋、牛雜等車仔，雞飛狗走，恍如亡命之逃，有詩為證：水緊一聲齊走鬼，風飄萬點正愁人！

功夫茶忽然往事重提，皆因見到康文署本月實施一系列所謂打擊炒場新措施，完全唔work冇鬼用！呢嗱，如果佢哋有食環署拉小販嘅一半鋼鐵意志，邊會仲「炒場」炒到擔櫈仔、霸頭位吖！各位，都真係唔講都唔知，政府體育場地違規「炒場」原來一直好嚴重！民政事務局提供嘅數字顯示，過去3年，超過13.7萬宗因為租用人未有親自取場，或使用人所提供嘅身份證明文件與訂場記錄不符，而被拒絕使用有關設施。阿哥，從有關數字可以見到「炒場」由來已久且相當普遍，3年有近14萬宗，即平均每年違規炒場逾4.5萬宗！康文署難道唔覺得不尋常和離譜嗎？

根據當局提供嘅數字，2020年「不取場」或使用人所提供嘅身份證明文件與訂場記錄不符而被拒絕取場共有4.9萬宗，2021年則有8.43萬宗，升幅逾72%，而2022年截至4月30日，則有4,000宗。至於租用人因累積兩次「不取場」違規紀錄而被禁止預訂康文署嘅收費康體設施90天，2020年有2,900宗，2021年有5,100宗，升幅達75%。過去3年共接獲有關「炒場」嘅投訴900宗，種種迹象都反映康文署打擊「炒場」係大隻講。

康文署早前推出3招打擊「炒場」，分別係網上預訂比櫃台及自助服務站早15分鐘開放預訂；禁止轉換團體申請者轉換活動負責人以及容許租用人用「智方便」訂場。之不過，道高一尺，魔高一丈，「炒場」集團或加強運用電腦程式搶租等。坊間一直有聲音建議署方應加強罰則，譬如租用人不在場兩次，除禁止訂場90天，更應加上罰款，阿哥，市民漏掃「安心出行」，違禁聚令，動輒都罰5,000個大洋啦！「炒場」點都要罰一萬個大洋啩！呢，康文署一系列新措施本月1日實施後，截至本月20日已發現超過200次租用人不在場，可見罰則小兒科，根本未能起到遏止「炒場」作用！治亂世用重典，遏制「炒場」同一道理，加罰則罰到「炒場」客好似見到食環署捉小販咁，自然冇人夠膽「炒場」啦！何況計吓「炒場」成本冇着數仲分分鐘蝕渣米，此歪風自然停吹啦！