世界視線：白人至上遺害深　美國槍管如虛設

美國本月接連爆出多宗大型槍擊命案，槍管問題再次引發左右兩派激辯。美媒引述最新數據指出，當地青少年近年因槍擊死亡的比例大幅上升，今年已有487名12至17歲青少年被槍殺。撇除新冠疫情帶來的社會和經濟壓力，槍擊頻頻更深層的原因是美國社會近乎徹底撕裂，當中極右及白人至上主義者所推崇的「大取代」陰謀論，更成為可怕的助燃劑。

「大取代」認為白人更為優越，但在猶太人主導下，美國精英正推進一項計劃，讓有色人種、回教徒、女權主義者和同性戀者取代白人，令白人和西方文明最終被削弱及篡奪。這套陰謀論曾被視為極右翼中的邊緣思想，但近年在別有用心的共和黨政客和保守派電視節目主持渲染下，加上國內經歷「黑人生命很重要」、國會暴動等撕裂內部事件，令其逐漸演變為美國右翼主流觀點。

過往多宗大型槍擊案兇徒，也曾提及這套極右陰謀論，包括挪威殺人魔布雷維克、新西蘭基督城清真寺恐襲槍手塔蘭特等。日前闖入超市槍殺多名黑人的紐約州白人青年金德倫，甚至直言不諱是塔蘭特令自己思想變得激進，又在180頁宣言中表明其動機是出於種族仇恨犯罪。更令人心寒的是，受訪的兩成美國人竟對金德倫予以支持，甚至同意他在宣言內陳述的「大取代」理念。

極右思想愈演愈烈，槍管卻繼續「躺平」。去年金德倫曾揚言要在高中畢業典禮上大開殺戒，但他仍能於今年1月以合法途徑在紐約州買入槍枝，可見紐約州2019年頒布的「紅旗」法案，根本未能阻止具潛在危險傾向者購買槍枝。此外，州與州之間基本沒有關卡限制，有心人絕對可以在控槍寬鬆的州買槍，再到其他地方犯罪。

共和民主兩黨之間的鬥爭和撕裂，令在聯邦政府層面加強槍管一直只聞樓梯響。每當大型槍擊慘案發生後，政客與媒體除了向受害者致哀，根本無法實質上改變現狀。拜登為中期選舉盡地一煲，引爆墮胎議題欲爭取民主黨基本盤支持，卻只是點燃社會內部更多的仇恨和矛盾；拜登欲將外交重點轉移到圍堵中國上，但顯然內部問題將拖其後腿。