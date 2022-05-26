美國與歐盟趕着撥巨款支持烏克蘭與俄羅斯的戰爭，但以美國的400億美元為例，只有不足15%用於烏克蘭，主要是軍火供應，絕大部分的資金都是歸美國政府部門（特別是CIA）、軍方、武器生產商，似乎是肥了美國的各個方面利益，為的是美國在東歐對付俄羅斯的部署，而不是為烏克蘭作衞國之戰。

歐盟的情況也是一樣，而且還有落實的問題。援助是歐盟官僚推動，不是德、法、意等國的直接責任，或許有歐洲議會的支持，卻未必足以反映各國民意，也並不符歐盟的決策模式──全體贊同，一國反對便作廢。

美歐的設想是以龐大的資金來維持烏克蘭，使之繼續與俄羅斯作戰。但金錢可買來武器，卻不一定可買來軍心民心。戰場上烏克蘭軍隊已陷入全面敗退的邊緣，國民厭戰之心日增，尤其是反對為美國而戰的想法普遍。烏克蘭政府的強徵兵，在軍心民心渙散底下，即使拼湊出幾十萬人的新軍，卻可以一觸即潰。此所以美國已不敢供應先進武器，怕烏軍戰敗，全部變成供應俄羅斯。也所以波蘭正躍躍欲試地準備出兵烏克蘭西部，在烏克蘭政府與軍隊全面潰敗之前，接收烏克蘭領土，一是扭轉歷史上波蘭領土被割裂之痛；二是在烏西屯兵以抗俄羅斯軍隊進一步逼至波蘭邊境，佔領烏克蘭全境，因而會使烏克蘭政權更換。

頓巴斯地區之戰或許可以在幾個星期內完結，烏克蘭政府便會是無可挽救的失敗，政府外逃變流亡政府，讓美歐支撐，抑或是遷移至烏克蘭西部，受波蘭與北約庇蔭而苟延殘喘？

美國與歐盟在經濟、金融壓不倒俄羅斯，戰場上又失利，烏克蘭危機便可初步解決。但正如美國在阿富汗、敍利亞敗退後，還扶植伊斯蘭教極端主義組織和當地的少數民族勢力繼續搗亂。美國敗走烏克蘭後，還會力挺新納粹主義者進行恐怖主義活動。烏克蘭要恢復正常，並不容易。

危機前後，美國與歐盟已致力培植歐洲的新納粹主義勢力和努力把歐洲的政治推往極右方向，包括原來的基督教民主、社會民主黨派以及沒有政治傳統與原則的綠黨等環保組織。美歐在烏克蘭失敗，肯定會進一步宣揚俄國威脅論，更加敵對俄國，形成歐洲地區的新冷戰局面。歐洲的左翼與中間政治勢力能否逆轉趨勢？歐盟隨後的經濟不景，要扭轉形勢並不樂觀。