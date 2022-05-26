拜登訪問日本時有記者問他：你願意軍事介入保衞台灣嗎？拜登回答：是的。記者追問，拜登再回應：這是我們作出的承諾。不過拜登稍後說：我們不會派兵。

美國會軍事介入大陸統一台灣，會介入台海之戰，這是美國政府多年來所謂「一中政策」的內涵。然而美國又一直把「軍事介入」和「派兵參戰」區隔開來，這是因為「軍事介入」不會直接傷到美國，相反，還可以大發戰爭財，有可能「阻擋中國統一」。而派兵參戰，美軍會有傷亡，而且完全沒把握戰場取勝，弄不好會引發中美大規模戰爭，美國會吃不了兜着走，因此派兵參戰對美國有百害而無一利。在美國政客尚算「理性清醒」的時候，都是在堅持「軍事介入但不派兵」的做法。

說其「理性清醒」，是因為老美無數次掂量過自己的實力和中國的實力，明白無論小打、大打，無論打常規戰、核子戰，美國都佔不了甚麼便宜。北京在捍衞「國家核心利益」上是不惜死拚的立場，美國是知道而深信的，因此山姆大叔連一貫善用的「恐嚇威脅」都不敢用，不敢聲稱會「出兵護台」，美國人知道這是一點兒也嚇不住中國的，現在若放了狂話，到時美國又不敢「說到做到」，那就丟臉丟到太平洋了。

美國的這種態度——軍事介入但不派兵，其實也很丟臉，讓台灣當局和其他「同盟小兄弟」有些看不起。對此，拜登是有感覺的，他總想自圓其說，然而愈說愈亂，自相矛盾。他在日本說，美國會與日本及其他國家堅定站在一起，防止北京攻台。他表示，預計北京不會攻台。他又說，最重要的是全球領導人發出強而有力的信號，讓北京明白採取行動將承擔後果。拜登已經語無倫次，要竭力拉上日本和一些小嘍囉「防止北京攻台」。

然而，你美國都防止不了的事情，弄幾個蝦兵蟹將就能防止嗎？這些狗腿子又能發出甚麼「強而有力的信號」？