美國總統拜登此次日本之行，除了帶來「印太經濟框架」以及舉行所謂「四方安全會談」，還給日本開了一張期票：如果聯合國改革成功，美國將支持日本成為安理會常任理事國。對此，小日本當然感激涕零，充滿期待，但稍有常識的人都知道，聯合國改革談何容易，拜登不過是在忽悠對方，這張期票根本不可能兌現，起碼在可見的將來日本入常都是癡心妄想。

任何國家要入常，首先必須修改《聯合國憲章》，而要修改憲章，其中一項條件是安理會5個常任理事國必須一致通過，只要任何一票否決，一切免談。在目前這種情況下，中國和俄羅斯有可能為日本開綠燈嗎？答案已寫在牆上，日本明知不可為而為之，大概是想入常想瘋了。它過去多次闖關都無功而返，這次即使有美國背書，恐怕也無法如願，因為門檻實在太高了，聯合國成立至今沒有任何國家成功入常，日本憑甚麼可以例外？

想入常的國家還有很多，包括印度、德國、巴西等，但沒有一個國家好像日本那麼猴急。這是為甚麼？原因很簡單，日本一直野心勃勃，謀求成為政治大國，以取得更多國際話語權，而入常正是最關鍵的一步。

別看日本經濟高度發達，曾長期排在世界第二位，現在仍是世界經濟老三，實際上它是一個嚴重扭曲的國家，既是經濟巨人，也是政治侏儒。發動二戰的德國和意大利早已正常化，唯獨日本至今依然處於美國軍事佔領狀態，一切身不由己。日本作家矢部宏治曾一針見血指出，看似主權獨立的日本，其實是美國的「軍事殖民地」。美國在海外50個最大軍事基地，日本就佔了18個，連首都東京上空也由美軍作主，日本民航機未經許可一律禁止進入。由此可見，日本根本不是一個主權獨立的國家，甚至不是一個正常國家。

正因如此，日本政客大多心理扭曲，一方面充當美國附庸，一方面又想成為政治大國。尤其在對華政策上，日本一直替美國衝鋒陷陣，而且愈來愈狂妄，近年更明目張膽插手台灣問題，揚言「台灣有事就是日本有事」，儼然將台灣視為其殖民地。小日本企圖以此討美國歡心，支持其成為正常國家，殊不知這恰恰暴露其不正常的一面。一個只能充當美國附庸、連國防和外交都不能自主的國家，有何資格成為聯合國常任理事國？