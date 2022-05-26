公院醫護人手荒鬧了多年，一直礙於業界的保護霸權而令引入海外醫生寸步難行，立法會好不容易於去年10月通過《2021年醫生註冊（修訂）條例》，訂明容許海外指定院校畢業的非本地培訓註冊醫生，來港於公營機構工作5年後，可免試註冊在港執業，市民無不翹首以盼。奈何港府一味歎慢板，首批認可資格名單延至今年4月底才出爐，而且幾乎全都是英美名校，例如牛津、耶魯等，令人質疑擁有如此驕人學歷的海外醫生，何必回港為公院效力？到底是港府脫節，還是醫護霸權繼續用「軟對抗」方式阻止海外醫生來港？

更令人感到匪夷所思的是，醫委會自2020年起，因疫情原因取消所有海外醫生的執業試，今年3月也取消了原定5月的考試。同文指出，不少回流的海外醫生早已報名考取執業試準備回港執業，部分人更已移居香港，但執業試取消或延期令他們大失預算。由於執業試分為三個部分，包括專業知識、英語水平及臨床試，部分人早在2021年兩部分考試均取得合格，但臨床試一直延期，原定今年11月的臨床試是否可如期舉行仍是未知之數。

可見除了港府訂出「超高規格」學院名單，隨時沒有人來應徵之外，醫委會的執業試一直無理拖延或取消，同樣有阻礙海外醫生來港執業之嫌。

最雙重標準的是，本港兩間大學今年也在3月底或4月初、亦即疫情爆個七彩之際舉行了畢業試，全部不需取消而且順利進行，為何海外醫生的執業試卻早在3月便決定5月不能考？實際上，醫護界不僅是個碩大無朋的黃色山頭，更是為了一己霸權而千方百計拒絕引入競爭的利益集團，寧要基層病人等到死、無錢無得醫等亂象變本加厲，也不肯為全港750萬人的福祉着想。