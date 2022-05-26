中國人相信沉默是金的道理，即使發話，也是要言不煩，很少喋喋不休。佛教的經典大多出自古印度，來華後譯成中文，往往經大幅刪削，因為漢人不喜歡繁複的論述方式。今日最流行的《金剛經》版本，是鳩摩羅什所譯，與原典比較，如同縮寫本，此舉正是為了迎合中國人的閱讀習慣。

這種言簡意賅，甚至是讓人默然會意的表達方式，不能說是不好，但今日的中國，愈來愈走向世界，在國際舞台上就不能過分地惜言。反倒應該將自己的理念，用西方人喜愛的方式，連篇累牘地作說明。洋人即使是老夫老妻，還是天天不忘向對方說「我愛你」，他們不會覺得厭煩，反倒哪一天你不想再說，另一半便以為你已移情別戀。

中華人民共和國自成立以來，一直酷愛和平，若然人不犯我，咱們絕不犯人。這種理念與原則，北京向來實踐得多，但講得太少，我們仍是依照中國傳統思想，認為只要其身得正，外人自然會對你信服。這類想法在今日並不管用，有麝不會自然而香，你得天天告訴別人，它是如何芬芳撲鼻。

過去40年來，北京沒有發動過一場戰爭，但你走到歐美地區的街頭做訪問，不少人卻以為中國是一個窮兵黷武的國度，原因無他，我們太少宣傳自己是如何重視和平。相反，部分歐美政客天天向人們「洗腦」，說希魔已在中國降生，不少西方愚民便信以為真。

在2015年，中國曾經鄭重宣布，會裁減30萬解放軍。這是近年全球最大規模的裁軍行動，足以證明我們是如何落實和平。此事北京做了，但事後宣傳太少，要不是今日本欄提起，恐怕很多人早已忘記了。