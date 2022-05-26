男童被指碰跌大型公仔擺設，父母賠償逾3萬元後，網上有事發閉路電視片段流出，引爆玩具店公關災難，成了本地熱話，被電子傳媒在新聞時段作出報道，就連台灣傳媒亦有轉載，一班流亡海外的KOL亦不放過機會，企圖將事件引向黃藍之爭。

黃絲凡看事物皆瞎子摸象，一位流亡英國的「淒涼」KOL也是自掩一隻眼睛的爆眼佬代表，當他執住玩具店所發聲明中「我司」二字，如獲至寶地形容這是「匪語」的同時，不難看出黃絲被害妄想的通病又發作，將事件描繪成帶有中方背景的團體打壓弱勢小市民，雖然慳水慳力，卻無視整宗事件只不過是前線員工處理手法失當而已。

黃KOL不但忽略了「小鮮肉」、「直男」等內地用語，早已廣泛見諸於包括黃絲之口此一事實，更連他本人過去拍片也曾使用「飯團」、「鏡粉」亦忘記得一乾二淨。姑且當「鏡粉」的「粉絲」說法是被內地炒熱了再回流香港，但「飯團」、「飯圈」則肯定是內地說法。當然，他可以辯駁是為方便講解而故意使用，問題是，涉事玩具店所屬集團既也從事內地業務，倘有人照用集團公式文件用語來發聲明，值得像發現新大陸一樣大驚小怪嗎？

港產公務員發公函不也是搬字過紙，鬧出「自己寫信給自己」的笑話，何況涉事港媽「以為都唔敢行街」，將「以後」寫成「以為」，做時評的人連時下一代重影像輕文字的風氣也渾然無覺，真可說是生於這個錯誤的「時伐」。

撇開男童母親被起底，指她過去在網上有大量黃絲發言，而在搜尋器輸入涉事玩具店名字，隨即彈出「黃藍」的搜尋建議，但把一宗單純的公仔擺放不當、小朋友誤碰引致損毀的事件上綱上線，如此單軌思維真可謂「天線失靈癲癲得得大傻B」。