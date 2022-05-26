據統計，全港殘疾及智障人士人數估計在65萬至68萬之間，加上人口老化，長期病患者日增，照顧責任往往落在數以十萬計的全職照顧者身上。惟全天候無間斷照顧年老、患病、殘疾或沒有自理能力的他們，不但放棄工作及私人生活，不少更是「以老護老」、「以殘護殘」，往往心力交瘁，政府又支援不足，以致不時出現照顧者壓力爆煲倫常慘劇。

筆者過去多番在議會要求政府正視照顧者面對的問題，亦向局方提出不少建議，但局方一直未有提出應對政策。當局早前表示已委聘顧問進行「香港長者和殘疾人士照顧者的需要及支援的顧問研究」，全面檢視照顧者的需要和所需的支援，同時探討如何整合政府已投放的資源，惟報告至今仍未公布。

現時照顧者專屬的服務匱乏，又未有確切數據統計作政策規劃，照顧者默默耕耘未受重視。關愛基金2016年展開為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼試驗計劃，計劃已展開第三期試驗；然而，當局曾向過萬目標家庭發出邀請信參與，但過去兩期計劃中，能成功申請及獲得津貼者只得1,865名。

政府應把現行各項照顧者津貼計劃恒常化及推出以定額或實報實銷形式發放的交通津貼，設立照顧者支援服務中心；引入多元模式院舍；設立24小時求助熱線；設立緊急暫託服務；為居家安老家庭提供科技支援及津貼；考慮設立完善的照顧者支援制度，由政府、服務機構及照顧者按照顧者的需要訂立照顧服務協議，讓照顧者獲得專業支援。

鑑於大批照顧者未獲妥善支援，筆者與李世榮議員去信福利事務委員會，要求再向當局跟進上述研究報告進度，並盡快把支援照顧者政策加入討論議程。