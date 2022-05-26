甚麼叫官僚主義？就是官官相護，官字兩個口，事事處處從官本位看問題，從官家思維角度定界線，沒人情味，沒同情心，沒同理心。一句到尾，沒人情味兼堅離地。

現代版官僚主義最典型的莫過於現屆政府如何拒絕不合資格的「臨時失業支援」申請，令人對官僚主義的解讀再一次大開眼界。不是救災的話，當局也不會不情不願地開倉派米，怕的是社會爆發民怨騷亂，那麼用公帑做好事，賑濟失業災民的善舉，便不應斤斤計較，把窮人當賊辦吧！官員不要先入為主地覺得來申請的失業半失業者存心呃一萬元，全球勤力出名的香港打工仔女，絕對不是官老爺眼中的貪得無厭的騙子或賤民。

俗話說，有頭髮邊個想做瘌痢？不是已到山窮水盡的絕境，誰會放下面子和尊嚴來申請？何況賑災是政府的本分和責任，錢也是來自老百姓的稅收，當然無規矩不能成方圓，但不要把好人當賊辦，這就是民心和官心的根本區別。誠然，當中也會有個別貪心之人，但絕不應一竹篙打一船人，這便是分析問題本質的起點和根本。

47萬人申請臨時失業支援，10萬人未能成功。在勞工團體強烈抗議下，當局才不情不願地設上訴機制，不是官僚主義又是甚麼？所謂不合資格，大多只是限期內剛受僱，或薪金限額略超出，或失業日數略偏高等輕微差距，對此難道便執着不救嗎？難道便如此涼薄？為何不可以彈性酌情救助這10萬失業半失業又面臨斷炊者？官員是冷血的嗎？

走筆至此憤怒填膺，憤不忘300億元救英資國泰事前沒諮詢！憤不忘塞錢給兩間壟斷性質兼賺到盆滿缽滿的超市！憤不忘累花70億元養非法入境假難民！卻對10萬失業半失業者錙銖必較，簡直豈有此理。