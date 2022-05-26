現屆政府任期僅剩一個多月，正係「時日無多」，老朽浮起古人說的「舟覆乃見善游，馬奔乃見良御」。冇錯，船隻翻覆，就會出現善於游泳嘅人；馬匹奔馳，就會出現善於駕馭嘅人！本屆政府落雨收柴，各位市民，心目中可有「善泳」或「良御」嘅官員？相信現屆政府一眾問責高官，能予市民良好觀感嘅不多，更遑論德才兼備、勇於為人民服務嘅父母官。

正如本報指出，本屆政府抗疫不力兼通關無望，民心早已盡失。庸官抗疫寬嚴無度，更加係堅離地，第5波疫情完全見到庸官抗疫無能，累計死亡人數逾9,000人，死者大半為年老體弱嘅院舍老人，抗疫失策，一眾庸官難辭其咎！

最新民調顯示，對政府感到不滿意嘅受訪市民接近六成，對政府表示不信任嘅則超過四成。事實上，抗疫政策朝令夕改，專家出嚟講嘢不單止眾聲喧嘩，而且各自表述，五時花六時變！港人都算忠厚，咁嘅惡劣環境，對政府嘅不信任度都未過半，可見港人的確「宅心仁厚」！唔少市民疫慌下冇啖好食，食衞局局長陳肇始曾實施「全日禁堂食」，搞到基層雨天跪地食飯有之，地盤工友塵埃送飯有之，民怨沸騰，廢官先知「乜原來咁多人要返工㗎」！民生如此多艱，歷盡厄困，對政府不滿意度仍然只有接近六成，可見香港不乏順民！

此外，社會十項幸福指標，大部分均錄得下跌。老朽不必多講，單係早上外出一趟吃個早餐，再去街市買條菜，已要掃「安心出行」及「疫苗通行證」掃到手抽筋；仲有呀，政府有理冇理係咁谷人打針，對一些不適宜打針嘅市民全不通融，係都要逼人打第3針、第4針、第N針，阿哥，老朽唔係驚中招，係驚死於焦慮，仲講乜幸福吖！