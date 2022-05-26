早前有上海警察威脅一位年輕市民：如不配合防控去方艙，小心牽連三代。不過這位年輕人不卑不亢答道：「我們就是最後一代，謝謝！」這句話被不少網民奉為「時代最強吶喊」。

本來，面對艱辛的生存壓力，內地不敢生孩子、不願生孩子的年輕人愈來愈多。截至5月中旬，內地有27個省份發布了去年的人口數據，其中11省人口自然增長率為負值，既有東三省，也有上海、江蘇等發達地區。人口大省河南出生人口創下1978年以來谷底值，繼2020年首度跌破百萬人大關後，去年跌破80萬人大關。江西、湖南都創下60多年來出生人口數量新低。考慮到人口基數的不同，則出生率的降幅更為驚人。

而持續嚴厲的抗疫封控，更加劇了百姓的焦慮與失落。某些「大白」竟敢公開叫囂「非常時期，大白就是法律」，儼然變成擁有生殺予奪特權、橫掃碾壓一切的「白衞兵」。株連九族、牽連三代這種威脅恐嚇，堂而皇之登場。這就是最典型的由無限權力造成的人格異變。而「我們就是最後一代」，則是時代的悲鳴與輓歌，語氣平和卻振聾發聵，震撼人心。

年輕人說：「有房子和車子，才有高潮。」其實房子和車子還是其次的，首先是讓嘴巴和雙腳屬於自己，嘴巴可以自由呼吸空氣、說自己想說的話；雙腳可以走出家門、走出街巷、走出城市、走出國門，而不是遙遙無期的「足不出戶」、「嚴禁出國」。

詩人北島日前參加了一次網上直播，引發很多人的共鳴。古語云：「百姓不幸詩家興。」如今，百姓不幸，詩家也不幸。武漢疫情時期，還有一個方方無懼被批鬥而站出來說話，現在卻是連一個方方也沒有了。控制不了溫度，就控制溫度計，但老百姓冷暖自知，民意的沸騰如何能完全掩蓋。

為了鼓勵生育，也為了搶救冰凍的樓市，最近杭州等一些城市陸續出台「利好」新政，對三孩家庭放開限購。但現實當中，能生得起三個孩子而又買得起房子的寥寥無幾。如果一個孩子，生下來就要天天戴着口罩、天天棉籤捅喉嚨、不能出國、沒有工作；如果背上數百萬元房貸而買了一所房子，但有人可以隨時逼你交出自己的鑰匙，隨時用封條、鋼管、鐵絲網封門，隨時野蠻闖進房子裏噴灑消毒藥水，那麼，生孩子、買房子意義何在？

「最後一代」的悲鳴，是對這個社會的警醒，發出這聲嘆息的年輕人，不是不愛這片土地，只是希望它更好。不能自己就是100分，容不得絲毫置喙；別人就是0分，一無是處。其實，100分與0分之間，即便有些許失誤，80分、90分都已是非常優秀的成績了。閉目塞聽、掩耳盜鈴，才是最可悲的。一個健康的社會，需要傾訴、傾聽，允許發洩、吐槽，緩釋壓力，以共情之心，凝聚共識，才真正有可能以最小代價渡過難關。