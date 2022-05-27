功夫茶：國泰裁員諗縮數　臨急要人又無良

「國泰航空，愈做愈燶」呢8個字已經成為經典，且已深入民心；仲有就係「搭錯國泰機，隨時冇得飛」！阿哥，早已跌出全球三甲排名嘅國泰航空，有國泰，冇民安，個名可謂衰到貼地，應了一句俗語：馬尾紮豆腐，不堪提咯！

見到「國泰航空」，功夫茶就諗起年三十晚出月光，即係包你冇希望！各位，你見過農曆年三十夜有月亮出現嗎？有！咁你肯定撞鬼咯！依家國泰見到疫慌稍斂，各國亦密鑼緊鼓，計劃解封及開放旅遊入境！「愈做愈燶」嘅國泰，忽然回光返照，以為又可大展拳腳！呢，佢向現職及被裁員工發出電郵，指政府近期調整旅行限制和檢疫隔離要求，將有助未來數個月接載更多旅客往返更多目的地，因此係時候重建團隊喎！

呢嗱！國泰又假惺惺賣溫馨，指過去兩年經營十分艱難，前年10月要求大批員工離職並非係容易嘅決定，公司仍樂意與員工保持聯絡云云。唉！好心喇，明明婊子無情，戲子無義，卻講到日月精忠，山無陵，天地合，乃敢與君絕咁款！真係3年隔夜飯餸都嘔番出嚟！阿哥，實情國泰當時獲得港府破天荒動用273億大洋注資打救，更批出冠絕全港嘅7億元保就業補貼！之不過，國泰收咗一大筆救命錢，依然視員工如敝屣，展開史上最大規模嘅「大屠殺」，都真係血流成河，日月無光！

各位，國泰全球裁員8,500人，本港員工佔約6,000人！阿哥，呢啲咪叫「秋扇見捐」囉！即係秋涼以後，扇子就被拋棄一邊唔用喇！當年無良國泰，收咗咁大筆救命錢，一樣大刀向員工砍下去！無情到如買鹹魚放生，哪裏有顧及員工死活？哪裏有甚麼企業責任？依家需要人用時又話「公司仍樂意與員工保持聯絡」。之不過，有前員工篤爆，國泰重聘舊員工，不過要由低做起，批評係假好心！嗱！多名國泰現職或前員工向本報報料，斥國泰邀請舊人回巢，做法係「在傷口灑鹽」。有前員工指出被裁前任職機艙事務長，再聘請佢返去國泰竟「由低做起」任機艙服務員，領1.2萬元！連原本嘅「機艙事務長」職位都不忍畀！孤寒成咁，呢啲就叫「埋手打三更」，一開始就錯！

喂吖，叫人回巢冇升職加薪，都算！你都畀啲誠意吖！起碼話一待公司業績有改善，就會作出調整吖嘛！咁即係冇心請舊人啫！有任職8年嘅員工亦大罵國泰大幅度聘用新人，但卻無意調整現有員工薪金。講真，一間無誠信又長期管理不善嘅國泰航空，還有甚麼符弗可以扭虧為盈？既然愈做愈燶，本港航空係時候注入新血，令本港航空業再出現新氣象啦！