正論：廢官無能惹鼠患　蔓延醫院釀災難

本港第5波疫情高峰期縱然已過，惟每日新增確診人數始終徘徊200多宗，且出現多個感染群組；適逢歐美多國近期爆發猴痘疫情，雖然專家認為本港爆發猴痘風險不高，仍增添不穩定因素。在諸多隱憂之下，現屆政府一眾官員依然渾渾噩噩，仿似未睡醒一樣，對危機四伏始終無動於衷。做好環境衞生是防疫關鍵之一，偏偏本港現時深受鼠患困擾，大街小巷都有碩鼠橫行，甚至連衞生要求極高的公立醫院，也被老鼠入侵，實在令人震驚！

本報昨日接獲瑪麗醫院職員爆料，指該院正院5樓心胸外科病房（女）的後樓梯升降機外，竟然有一隻體大如貓的老鼠四處亂竄，嚇壞一眾醫護及病患。本報記者趕抵現場後，老鼠已逃去無蹤，現場也不見有捕鼠籠等滅鼠裝置，意味着未來一段時間內，該隻老鼠恐在醫院內橫行無忌，周圍散播病毒。瑪麗醫院回覆本報時強調，院方對事件非常關注，又已安排專業滅鼠滅蟲承辦商展開重點滅鼠工作，同時派員巡查全院不同地方及加強清潔，並提醒同事注意環境清潔等。院方反應迅速固然可讚，但屬於亡羊補牢措施，能否阻止鼠患蔓延，仍是未知之數。

須知道，老鼠身上滿布細菌病毒，其中各類型鼠疫的傳播力及致死率均高，即便是對於健康人士，也構成巨大威脅，更何況是免疫力較正常人為低的病患！本港絕大部分公立醫院都住滿病人，堪稱一床難求，瑪麗醫院也不例外，再加上每天有眾多市民求診，該隻老鼠一旦攜帶致命病毒，在該院內四處傳播，恐釀成巨大災難；故此，院方高度重視事件，迅速採取各種行動，絕不為過！

令人不解的是，公立醫院本身對於環境衞生要求極高，發現老鼠的又不是餐廳廚房等常見位置，而是心胸外科病房外；況且公立醫院的人流尚算密集，一般小動物都不會輕易闖入，緣何會有老鼠出現在該處呢？坊間普遍認為，這或與醫院附近地盤有關，院方事後也立即通知附近地盤承建商加強巡查及清潔。

不過，本港基建工程眾多，地盤可謂是隨處可見，單純醫院附近有地盤，真的就能合理解釋有老鼠能入侵醫院嗎？最合理的理由恐怕是，港府滅鼠不力，加上老鼠繁殖力驚人，碩鼠數量已經遠超估計，實在防不勝防，醫院內才出現漏網之魚。

眾所周知，動物能夠大量繁殖，先決條件是有合適的生活環境；正如港人買不起樓，何談養育下一代呢？現時本港房屋供應緩慢，偏偏各區卻出現各式各樣的垃圾山，正好為老鼠提供住處；港府對於街市等地方管理不善，又為老鼠「保障」了食物來源；再加上食衞局局長陳肇始碌碌無為，對於滅鼠工作幾乎採取放任態度，往往都是「踢一踢才郁一郁」，更加劇了老鼠的繁殖速度，使得本應不該有老鼠的地方，也被老鼠入侵。這一切的發生，不禁讓人產生疑問︰官員們口中常說的「共建美好家園」，究竟是面向港人，抑或是面向老鼠呢？