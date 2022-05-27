世界視線：帝國野心向東伸　波蘭玩火恐自焚

俄烏戰爭爆發以來，波蘭不斷對局勢煽風點火，落力制裁俄羅斯之餘，又不斷向基輔送上軍援。野心勃勃的波蘭仍懷着「大國夢」，一直想藉機收回烏克蘭西部這片歷史上曾屬於自己的領土。結果，烏克蘭總統澤連斯基在波蘭總統杜達來訪期間送上「大禮」，宣布將授予波蘭公民特殊法律地位，兩國也將就聯合邊境及海關管制達成協議，為波蘭擴大版圖打開潘朵拉的盒子。

杜達在基輔國會上說：「不要與俄停火，烏克蘭應該寸土不讓，1毫米也不行。」言詞之激昂，彷彿把烏克蘭當成自己的國家。當然了，土地給了別人的話，華沙又如何擴大地盤。他揚言繼續加大對烏援助力度，並再次強調波烏之間不應存有國界。潛台詞就是：波蘭會支持烏國直至最後一兵一卒，但烏克蘭的領土，波蘭則會好好代為管理。

澤連斯基天天說被俄羅斯侵略，但現在卻把國家主權雙手贈予華沙，又是甚麼操作呢？事實上，澤連斯基也知道自己在引狼入室，但他已無牌可打，也顧不了那麼多了，因為美國已把戰略重心重新轉回亞太地區，而烏克蘭則可能成為棄卒。反而波蘭百多年來的夢想突然輕易地實現，難怪連老謀深算的杜達也癟着嘴、差不多感動得要哭出聲來了。

波蘭把國運繫於美國戰車後，自以為是東歐領導者，不斷對老歐洲說三道四。波蘭總理莫拉維茨基突然批評挪威發戰爭財，指對方在俄烏衝突背景下從能源銷售中額外獲得逾1,000億歐元，並大言不慚地稱：「這筆財富不一定要與波蘭分享，但應該與烏克蘭分享」。話音未落，華沙又聲稱260輛蘇式坦克全都捐贈給烏國，德國應把他們的新式坦克無條件贈予波蘭，令德國非常不滿，當然也對此斷然拒絕。

華沙一系列的操作，明顯是想利用俄烏戰爭這個千載難逢的機會，借助美國陣營的力量來推動和實現版圖擴大的野心。波蘭早前形容俄羅斯是歐洲的「癌症腫瘤」，甚至要求從根本上去除俄羅斯。俄方則指波蘭已成為支持烏克蘭新納粹的前線指揮中心，更預告波蘭將成為去納粹化下一個打擊目標，可是腦袋發熱的華沙政客，仍繼續火中取栗。