產評：治理通脹成大考　美元霸權非不朽

全球通脹「猛獸」來襲，各國都積極應對。有別於歐美依賴調節貨幣政策來抗通脹，亞洲應對有其一套，包括積極推出各項財政措施，並在供應端上作出協調，以緩減通脹壓力。倘若結果說明亞洲諸地因應自身條件治理通脹得法，而歐美卻因過度收緊貨幣政策以致經濟衰退，後果之一勢將推動全球去美元化進程，加快與美霸「禍水」脫鈎！

聯儲局最新議息會議紀錄披露，全體委員支持未來兩次會議續加息半厘，務求壓住通脹。問題是這如意算盤未必打響，皆因3月以來，中國封城抗疫令國際供應鏈緊張情況惡化，相關影響將在今、明兩季反映在美國經濟身上，屆時將證明單靠收水是無法治理好由供應端引發的通脹。歐洲擬跟緊盟友美國的步伐，計劃9月底前脫離負利率，惟以歐洲經濟底子長期積弱，且通脹尚未見頂下，治理通脹的成效充滿疑問。

亞洲方面，區內最大經濟體中國正受封城防疫衝擊，需求雖短暫「急凍」，但慶幸中國一直能妥善控制物價，通脹壓力相對溫和，故目前利用寬鬆貨幣和財政政策來穩經濟的空間亦相對大。

事實上，包括中國等亞洲經濟體都意識到因應本身條件抗通脹的重要性，故至今為止，大部分亞洲央行尚不急於短期內大幅加息，反而是着手強化政府角色，如將重要物資出口改內銷，又或限制能源漲價，以協助穩定物價，例如南韓推電費凍價、印尼提高能源補貼金、印度限糖出口、馬來西亞推油品補貼並限雞隻出口。

由此可見亞洲各地政府都在積極介入市場，透過調整出口及施以凍價政策來調整供應端，變相由政府承擔部分通脹壓力。至今為止，除中國因受制封城外，其他亞洲經濟體的消費市道保持相對暢旺，泰國央行更明言毋須跟隨美息步伐。

有別於上世紀亞洲金融風暴，這些年不少亞洲新興經濟體已採用浮動匯率制，避免貨幣脫鈎美元之後出現顛覆式貶值。美國加息對亞洲貨幣的影響已不如前，亞洲諸地有更大的靈活性因應本身的條件治理通脹。當前中國經濟周期就明顯有異於美國，隨着當局全方位穩經濟，難關一過，將向世界說明中國增強經濟周期和貨幣政策的獨立性，成為與美國經濟周期朝向脫鈎的典範，那些不欲被美國「禍水」牽連的經濟體，在區域經貿合作上的取向自有明智的選擇。

有理由相信，這場通脹大考過後，美國對世界的影響力將更弱，全球去美元化之勢亦會來得更強烈。美國霸權行為孰得孰失，歷史自有公論。