在歐美，已有烏克蘭戰爭結局的討論。西方的智囊機構列出多種可能性，但不出三類：美國戰勝，俄羅斯戰勝，或戰爭在不敗不勝利中用談判解決，或僵持不下膠着不變，雙方沒得沒失。歐美當然希望美國勝而俄羅斯敗。但主觀願望往往不會決定結果，戰場鬥爭才是關鍵。而當前烏克蘭的形勢便是烏克蘭軍節節敗退，主力被圍待殲，軍力不足，西方的援助亦後勤不繼。在軍心、民心轉向之時，烏克蘭由歐美用資金與武器支撐的政權便大有可能在軍隊潰散底下而崩潰。烏克蘭之戰或許很快因美國敗俄羅斯勝的情況而終結。

美歐大企業贊助的歐洲政策分析研究中心今年5月底有報告指出，歐洲的前途是要建立一個共同的歐洲身份，建基在民主價值，和全歐洲大陸的安全體系。烏克蘭之戰使美國成功地綑綁歐盟各國，德法也不敢有異心。北約的作用凸顯它已經可與歐盟並駕齊驅，也因俄羅斯因素，誘使了瑞典、芬蘭加入北約。北約的北擴結合以往東擴，已覆蓋歐洲的絕大部分，差不多形成美國統領的歐洲統一。中立的瑞士、奧地利小國沒有加入，意義不大。即使在烏克蘭與白羅斯邊境，北約並沒有倒退，反多了瑞典芬蘭與波羅的海原來的三小國進逼俄羅斯。以此而言，美國在烏克蘭戰敗，不過仍是互有得失。但借烏克蘭之戰，歐美都撥出巨款，明為資助烏克蘭，實質主要是布防東歐。用CIA滲透俄羅斯、白羅斯、烏克蘭等，大可發動顏色革命。趁烏克蘭之戰打擊俄羅斯經濟，烏克蘭也戰後艱苦，用顏色革命的方法低成本進行顛覆，效果未必會比熱戰低。2014年烏克蘭的顏色革命便十分成功。

烏克蘭戰爭破壞的是烏克蘭、俄羅斯與歐洲的經濟與社會。美國拋售積壓的武器，凍結充公俄羅斯海外資產，以及在油氣價高企下，大量對歐出售石油液化天然氣，還有金融震動產生的股票市場利潤。就算美國債券價跌，中日等拋售，美國機構低價接手，實際減了負債，再加以戰事助成美元匯價強勁，壓倒歐元、日圓，美國總體便是大大賺了。

這樣的情況不可能長期維持，就趁烏克蘭軍敗退，結束戰爭，轉為談判。美國可免烏克蘭政府全面崩潰，避免俄羅斯全勝，不失是妙着。當然，就算烏克蘭全局敗，美國也損失有限。還可轉為對付中國，另開一個新局。