在候任特首李家超組建管治班子的人選猜測中，政務司司長、財政司司長、律政司司長最受關注，尤以政務司司長花落誰家猜測不已。最近忽然刮來一股風，財政司司長、律政司司長的人選不必猜了，絕大機會還是現任的財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊連任，理由是中央對他們5年來的工作表現滿意。

說這種「理由」的人，是怎麼知道「中央」的評價的？未透露。所謂「中央」是哪位「中央領導」還是「中央部門」？也未透露。經驗顯示，這種做法通常是某些人將自己的想法弄成「氣球」，假託「中央」試探，當然更可以吸引社會眼球。

這兩位司長連任的理由是否靠得住？姑且不論（多數是假消息），就以社會輿情的評價而論，對律政司司長鄭若驊的工作肯定是極之不滿、惡評如潮的。鄭若驊一上任就出了「僭建醜聞」、「知法違法」，她領導的律政司工作明目張膽的包庇黎智英等亂港政客；她領導的律政司在反修例黑暴中的表現令人齒冷、困惑、不解甚至憤怒。律政司中竟有人和律師合作出版小冊子教參與暴亂之人怎麼避開法律檢控，怎麼讓警察「捉不到痛腳」！身為司長，鄭若驊民望插水不已，長期「墊司底」，這樣的人中央怎麼可能滿意她的工作？

要說滿意她工作的，也不是沒有。問問黎智英之流，問問受到庇護的亂港分子、黃絲們相信會得到一些「數據支持」。時下，香港司法改革是李家超政府必須展開的一項重要工作，這項工作的謀劃者、執行者要由律政司擔任，律政司司長是第一責任人。現在，中央和港府已經決定新設一位律政司副司長，不管副司長是否直接負責司法改革的工作，這項工作開展得怎樣，第一責任人仍是司長。

這項工作能否做好，很大程度要看司長對副司長的支持度怎樣，而司長能否全力支持司法改革，要看其本人對這件事的真正態度。對此，現任司長過往表現能令中央放心嗎？