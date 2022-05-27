美國政客有個共同特點，經常口沒遮攔，說話不負責任。前總統特朗普是出了名的「大嘴巴」，慣於胡言亂語；現任總統拜登則被稱為「瞌睡蟲」，口誤更是家常便飯。瞌睡蟲日前在回應記者提問時聲稱，一旦北京採取武力統一，美國將軍事介入保衞台灣。此話一出，即時成為國際輿論焦點，更被解讀為華府在台海問題上放棄戰略模糊策略。其實，政客隨口而出的話本來就不必當真，何況拜登還是一位瞌睡蟲，上台一年多這種「口誤」不知已出現過多少次，腦袋顯然已管不住嘴巴。

君不見，拜登這邊信口開河，那邊白宮立即澄清對台政策不變，防長奧斯汀更強調「一個中國」政策沒有改變。拜登老頭事後也自知失言，第二天被記者問及美國對台戰略模糊政策是否已不存在，只能回答「沒有」。堂堂大國領袖反口覆舌，前言不對後語，把國策當兒戲，簡直是笑話。

事實上，美國不是不想改變戰略模糊政策，而是無能為力。有人斷言，如果兩岸爆發戰爭，在大陸導彈封鎖之下，美國航空母艦根本無法進入台海1,000海里範圍。這不是誇張，而是實情，當今解放軍確實有這種實力。近年美國國防部針對台海問題做過無數次兵棋推演，幾乎每次都是美軍落敗，試問美國怎敢軍事介入？再說，台灣問題涉及中國核心利益，為了維護國家主權和領土完整，大陸方面即使付出再大代價，也在所不惜；反觀美國只是將台灣視為一顆棋子，不可能為了棋子而犧牲自己，更不可能為了棋子而與一個核大國正面對抗。

說穿了，拜登口中的所謂軍事介入，無非就是對台灣提供武器，正如美國不斷在烏克蘭拱火一樣。但問題是，台灣是一個海島，不可能像烏克蘭那樣走陸路運輸，到時只要大陸進行海空封鎖，不管美國提供多少武器，都無法送到台軍手中，拿甚麼保衞台灣？

最近又有美國智庫提到「焦土戰略」，既然無法阻止大陸武力攻台，就把台灣變成一片焦土，至於台灣民眾的生命財產安全如何保障，日後怎麼生活，該智庫隻字不提，可見老美一切都是為自己戰略利益着想，壓根兒沒有考慮台灣利益和台灣人死活。難怪台灣前副領導人呂秀蓮也忍不住喊話蔡英文，「自己不用上戰場，但別人家的子女會因你的一聲令下而命喪黃泉」。