百足之蟲死而不僵。《港區國安法》實施後，反中亂港頭面人物紛紛落網，正當外界以為本港局勢平靜下來，其實一切只是假象。警方發現，有人在社交媒體發表襲擊警務人員及司法人員的言論，更聲稱曾自製炸藥。日前採取行動，在黃大仙東頭邨搗破一個「小型化學實驗室」，以及新蒲崗一迷你倉，檢獲包括TATP及HMTD等炸藥。以涉嫌「製造爆炸品」及「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」罪拘捕3人，包括31歲男子、其60歲父親及63歲母親。

同類事件並非鮮見，警方搗破炸藥庫的新聞在今年依然時有所聞，反映黑暴一直死心不息，活動更趨地下化。與此同時，起底滋擾歪風繼續猖獗，其中通訊應用程式Telegram內一個著名起底群組「阿囝搵老豆老母」雖已被封鎖，不能再瀏覽以往的內容，但本報發現有人疑另起爐灶，再建立一個同名群組，至今已有逾500人加入。管理員囂張聲稱，將逾千名親中人士資料存至Excel文件，強調Telegram無權管理Excel文件內容。可見起底刑事化雖已實施，惟對黑暴來說毫無阻嚇力，負責執法的個人資料私隱專員公署軟弱無力，猶如無牙老虎。世界動盪，絕不太平，尤其中美對抗愈演愈烈，香港局勢更是危險。看美國對付俄羅斯的架勢，當知西方一旦成功將俄國肢解，下個目標必然對付中國。而香港作為開放型國際金融中心，最易被西方勢力有機可乘。既可發動金融戰打擊中港經濟，又可趁亂同黑暴餘孽裏應外合，更可搞亂台海逼中國大陸開戰，屆時勢必天下大亂。

星星之火可以燎原。港府必須有所防範，真正有戰時思維，私隱署這類政治花瓶中看不中用，警方應負起更多執法責任，切莫重蹈黑暴大爆發的覆轍。