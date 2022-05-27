近日，美國總統拜登一句未經深思、脫口而出的話，卻惹來全球熱議。他說假如解放軍兵犯台海，美國一定會作出軍事干預。不少台灣人聞言後，像是如獲至寶，說山姆大叔終於作出莊嚴承諾，必要時會派兵保護台島云云。

其實，「軍事干預」的含意很廣泛，我甚麼也不幹，只利用軍事衞星為你提供少許情報，也可算是兌現了承諾。再慷慨一點，當真派出美軍到台島，但一行只三、數人，給你提供一些防衞建議，亦可算是「干預」了台海衝突。故這等承諾，說了等於沒說。

熟悉軍事的人大多知道，今日中國的綜合軍事實力，已經超越俄羅斯。美國就連俄國進侵烏克蘭也不敢派兵干預，試問又怎敢明刀明槍，跟中國對戰？過去，美國國防部做過十多次的兵棋推演，模擬美軍與解放軍在南海作戰，每次都是以美軍兵敗而作結。

山姆大叔或許輸得太多，面子上實在掛不住，去年乃重新編寫電腦程式，用新方法模擬中美之戰。今趟美方終於「求仁得仁」，在兵棋推演中慘勝解放軍。不過，是次勝利要有三個條件：第一，美軍採取突襲方式，而且假設解放軍來不及作回應；第二，假設美國新一代的武器全部能派上用場；第三，假設美軍武器的失誤率在10%以下。

美軍要在是次戰爭中獲勝，原來須加上這樣那樣的假設條件。若然如此，筆者便大有機會打贏世界拳王了，只消符合以下三個條件便行：第一，雙方對戰前，假設拳王突然染上新冠病毒；第二，假設拳王急於治病，因而一口氣喝下一大桶新冠口服藥；第三，假設拳王因服藥過量，踏上擂台時，已近乎失去意識。