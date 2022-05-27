美國德州發生史上最血腥校園槍擊案，18歲拉丁裔男子在家中槍傷祖母後，再闖入一間小學亂槍掃射，導致21人死亡，總統拜登事後揚言是時候加強限制槍械使用。美國的槍械問題雖是內政，卻正好一巴巴掌摑着喜歡供應武器予別國打代理人戰爭的美國外交政策，人在做，天在看，美國如能及早覺悟前非，許多槍擊案慘劇本可避免。

是次槍擊案發生在拜登完成就職總統後首次亞洲訪問之旅的尾聲，令他先前大講特講保衞台灣，製造外交光環企圖扯高民望的如意算盤盡化烏有，剛回國就被烏煙瘴氣的內政令其臉上無光。他說讓18歲少年購買攻擊性武器是錯誤的，諷刺的是，美國向烏克蘭提供軍備武器，白宮日前澄清拜登「保衞台灣」論是供應軍備而非出兵，難道便是正確？槍擊案的黷武狂徒釀成人間慘劇，是從提供豐富條件讓別國生靈塗炭的美國外交政策中受到荼毒。

美國要加強槍械管制，並非拜登說說就能成事。槍械問題的根深柢固可以追溯到美國歷史裏那些拓荒者，他們認為自己的身家財產可以由自己保護，國家只需給他們減稅便可以了。

美國有很多偏遠荒蕪地區也照樣住了人，官府在遠，槍械成為自保的有力工具。因此美國要像有「縮小版美國」之稱的澳洲般回購國內槍械，難矣，因為美國地方太大，美國人也太好勇鬥狠。

這裏還未計及「熊出沒注意」的問題，限制槍械難道要民眾遇到黑熊闖入民居時，以敲打平底鑊來代替開槍示警嚇走黑熊嗎？拜登莫非已與黑熊代表達成共識？管制槍械之難在於已擁槍者與未擁槍者的權利不對等，這觸碰了美國人常說的自由，再加上全國步槍協會與共和黨關係密切，在兩黨政治的生態裏，槍械問題千頭萬緒，難以妥善解決。