本港無家者人數近年激增，2014年至2021年經社署登記的人數由787人提升到1,562人，增幅近98%，而女性亦由2014年的43人，躍升至2021年約171人。惟社會對無家者的支援一直不足，亦傾向以男性為主導，女性生理及心理需要往往被忽略，社會及政府應正視她們的需要及訴求。

筆者上周與香港社區組織協會及幾位女性無家者見面，聆聽他們的訴求。據顯示，現時政府僅提供222個資助緊急及短期宿位，女性宿位只佔31個。女性無家者有不同程度的安全感等生理及心理需要，但宿舍未有間隔，無私隱可言；入住者來自不同環境，衍生健康衞生問題，有宿舍更曾出現蚤患；緊急住宿只服務單身人士，有伴侶的無家者寧願一起留在街上；社會並沒有為露宿者提供到位的精神健康支援服務。

女無家者是社會弱勢的一群，若港府未有具針對性政策的介入與支援，就不可能確保生活獲基本保障，讓生活漸回正軌更遙遙無期。筆者期望新一屆政府能訂立女無家者友善政策，包括：增設宿位與改善私隱安全；研究為女性無家者設立具處理情感創傷的知識及技巧的專屬服務團隊；參考外國例子，為有伴侶的無家者增設雙人宿舍；為無家者設立精神健康服務；及協助就業等。

信奉功績主義、天道酬勤的香港，社會地位高低、貧富成敗自然與個人奮鬥掛鈎。無家者往往被標籤「不夠上進」，卻漠視淪為無家者有極複雜的成因，既與市場經濟有關，亦與家庭衝突等社會因素脫不了關係，不能只把責任歸咎個人身上。台北和東京等城市已成立專責部門作支援無家者，社會氛圍變得更和諧，香港的「無家者政策」值得政府研究與深思。