古語云：「萬般皆下品，唯有讀書高」。香港卻是「萬般皆下品，唯有富商高」。政府救老闆與救工人便天同地，官僚但求就手，信企業，疑工人，為求耳根清淨，便交企業歸口代申請，豈料卸膊的結果，帶來更大困擾，「物管抗疫支援計劃」搞得民怨沸騰，便是明證。

昨天撰文嚴厲批評了當局把失業半失業者當賊，有意呃政府，導致10萬在水深火熱中掙扎的勤奮失業工人，不能領取臨時失業援助金一萬元，倘若因官僚要維護公帑不能亂用的職守標準的話，那麼為何政府當局要用抗疫基金塞錢給完全沒有受疫情打擊、沒因疫災損失，甚至在疫災中生意興隆的全港物業管理公司？可見庸官懶官除了施政烏龍之外，便是援助大細超傾斜商界，一切以靠商界為本，歧視勞工，忽視基層，不信任勞工團體，筆者作為前物業管理業監管局副主席也看不過眼。

歧視工人，漠視工人失業困難，一波未平一波又起，香港護衞及物業從業員總會和工聯會權益副主任梁子穎日前舉行記者招待會，公開揭露政府歧視工會和工人，「同工不同惠」。根據該會的調查物業保安和環衞前線九成外判員工，未能取得「物業支援計劃」的援助金，按計劃員工本可每月獲資助2,000元，合共可領5個月資助共一萬元，該會指出若計劃允許工會協助工人申請，便不會出現工人被「半天吊」，得不到資助的「怪胎」現象。

怪胎一，物管公司嫌行政費每人每次100元低，「無着數」而不願代工人申請；怪胎二，「三無」大廈前線員工無老闆代申請；怪胎三，「外判」員工無老闆願代申請。一面是有公帑支援無公司代工人申請，一面是需要支援的工人得不到資助「半天吊」，真是官僚主義的最佳傑作。