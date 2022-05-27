世界太亂了，美國槍擊案如家常便飯；香港駭人聽聞嘅虐兒案，卻如下午茶，亦平常得很。呢，早前本報獨家率先揭發嘅「童樂居」虐兒事件，日前喺立法會上，有議員提出「正視本港虐兒問題」議案，批評現時本港整個保護兒童鏈均出現問題。確實係，「童樂居」變「童虐居」，事件亦反映政府監管不力，令人髮指！

有議員引用警方資料，指2021年首3季警方共接獲871宗虐兒嘅刑事案件，較2020年同期增加66%。老朽對「童樂居」虐兒案發生喺香港呢個「文明社會」、「法治之區」完全不敢相信，一個受資助保護兒童嘅機構，竟養咗一大班變態嘅「幼兒工作者」，而佢哋仲話受過專業訓練，而有關虐兒事件發生咗咁耐，社署竟然長期「如在夢中」，可見整個監察系統及機制形同虛設！有關事件分明有人玩忽職守，點解唔使問責下台？呢啲情況發生在歐美任何國家，負責嘅部門首長肯定晨早鞠躬道歉下台！

有人關注現行嘅兒童住宿照顧服務工作是否足夠？勞福局表示，社署現有23名人員負責預約或突擊探訪及巡查等工作，包括按情況翻看閉路電視片段以跟進調查；另外現時所有留宿幼兒中心已完成安裝閉路電視系統，並按新制訂嘅政策及機制翻看紀錄。預期將於今年9月完成第一階段有關留宿幼兒中心服務嘅檢討，明年3月完成第二階段有關其他與照顧兒童相關服務嘅檢討。換言之，一切補鑊都係新政府嘅事！其實，「天眼」一向存在，「童樂居」有晒閉路電視監察，問題係冇人去跟進，有天眼等如冇天眼，即係有法冇人執行，所謂「法治」得啖笑！今有齊天眼，記得要依時跟進，否則就如食環治鼠，連放藥餌都冇開封，烏龍成咁，香港有乜辦法唔烏啄啄亂成一團糟啊！