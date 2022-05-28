功夫茶：管治無能奏離歌　人心浮動移民多

木棉花開透，寒風快快走！依家卻不是寒風快快走，而係唔少港人趕住出走，移民他國去也！「香港幾好都有，點捨得走」已然變調；功夫茶想起九七前曾掀起一輪波瀾壯闊嘅移民潮，猶幸九七後「馬照跑，舞照跳，股照炒」再度吸引港人回流！之不過，回歸即將25年，何以民心又浮動，咁多人爭住移民？

要離開一個自己熟悉嘅地方，可以有千百個理由，之不過，若然一家大小連埋寵物都帶走，咁大決心，必然係「哀莫大於心死」！回歸即將25年，「一國兩制」有否行穩致遠？《港區國安法》是否令港人感到更宜居？為何有前高官都話「為咗下一代」要舉家移民英國，乜香港啲教育真係好唔掂咩？喂，阿哥，一個政府民生經濟政策要廢到乜程度，市民先會有錢、冇錢都諗住要遠走高飛做二等公民？

呢嗱！疫慌持續，惟機場人流絡繹不絕，離港人士居高不下。政府雖死撐未必係「人才流失」，只係正常「流動」，又阿Q精神認為疫情過後人才自會上升。阿哥，睇唔到最近IT界正面臨前所未有嘅人手荒嗎？移民潮愈演愈烈，已是不爭嘅事實。最近唔少港人利用BNO簽證申請英國政府推出嘅「5+1」居留方案。有外媒報道，英國政府於今年首季收到19,500宗BNO簽證嘅申請，與去年第4季約15,600宗比較，按季增25%，都咪話唔誇張！

各位，去年首季嘅BNO簽證申請高達34,300宗，隨後持續回落；但係唔好忘記，去年累計相關申請達104,500宗。自《港區國安法》頒布實施，英國修改咗BNO簽證政策文件，合資格嘅香港居民可以申請BNO簽證移民英國，且移居後只需居英滿5年後便可申請永久居留權，而於獲永久居留權身份一年後，就可申請正式入籍為英國公民。

事實上，除咗英國修改BNO簽證政策，其他國家如加拿大、澳洲等地都窺準港人移民意欲盛，紛紛降低移民門檻爭搶香港人才和資金，港府若然不肯正視問題所在，尤其係管治無能下找出根源，像第5波疫情何以死得人多？何以假難民、黑幫毒瘤咁多年來依然未能除去，甚且予人養癰遺患之感？回歸後司法不公不正，律政司又偏又倚，包庇反中亂港之徒等，這都需要切實檢討，再以猛藥去疴！絕不能拖泥帶水。

至於抗疫逾兩年，庸官防疫政策朝令夕改，害慘市民；社交距離寬緊無度，隔離措施、航空熔斷機制更是嚇怕外資，紛紛話要遠離香港投向星洲懷抱！新政府即將上台，功夫茶都希望香港坎坷過後有艇搭。武官治港，究竟能為香港重拾往日嘅光輝歲月，還是「一拳打出眼火，對面睇見牙煙」？看來，還有待未來日子證明！