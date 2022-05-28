正論：世風日下道德亡　性侵兒童罪猖狂

疫情之下，學生長時間停課，無所事事，加上網絡不良資訊和交友陷阱氾濫，衍生的罪案層出不窮，當中涉及兒童的性罪行便有上升趨勢。說到底，一個社會的科技愈發達，隱藏的陷阱便愈多，港府一味放任自流，學生淪為不法之徒的獵物，豈是無因。

侵害兒童性罪行泛指涉及17歲以下受害人的性罪行。警方數字顯示，今年首4個月，接獲未經同意下肛交的報案有5宗，接近去年全年6宗的總數；非法性交的報案數字達69宗，去年全年則有151宗，按比例推算，隨時超越去年；至於猥褻侵犯也有60宗。數字反映兒童遭受性侵呈上升趨勢，立法會議員直指，不排除有受害兒童因為膽怯或不想重提不快經歷而不報案，意味現有數字只能反映實情的冰山一角。

香港淪為性罪惡之城絕非偶然，而是必然。隨着科技進步，社會富裕，資訊爆炸，人人手執一部手機，兒童很容易便接觸到來自網絡的不良訊息，何況社交平台多如雨後春筍，搖一搖手機，按一按鍵盤，輕易便能和陌生人交友。未成年人心智未成熟，對性充滿好奇和幻想，容易被不法之徒有機可乘。

港府看似有許多法例可管，實際上對網絡完全不監不管，僅以Google旗下影片分享網站YouTube為例，本報揭發該平台充斥大量色情影片，部分更無遮無掩將性器官裸露人前任君觀看，涉嫌觸犯電影、報刊及物品管理相關條例，惟當局接獲舉報後一直沒有執法，堪稱咄咄怪事。連這麼熱門的國際網絡平台都充斥「羶色腥」，其他色情資訊肯定更無孔不入。早前一項調查亦發現，每10名中學生就有4人在過去一年內至少一次遭受虛擬性騷擾，包括非情願地收到網上性裸露內容、性誘惑或性體驗，足見網絡已成為性罪案淵藪。

與此同時，新冠疫情肆虐，學生長時期停課，不少家庭的父母忙於搵食，無暇照顧在家子女，遑論掌握他們上網、交友的情況。有些學生透過網絡誤交變態之徒，隨便應約上街，結果慘遭毒手。有些變態之徒則利用老師身份，騙得家長信任，藉機誘騙兒童進行性行為或直接性侵。近期便有鋼琴男教師非禮兩名年幼女學生，又有籃球校隊教練涉及非禮及促使未滿18歲人士以製作色情物品，受害人均為籃球校隊成員。可見危險往往就在兒童身邊，不分男女皆有機會受害。

要打擊涉及兒童的性罪行必須三管齊下，家長固然要提高警惕，多關心子女，提醒子女保護自己；學校同樣需要留意學生舉動是否有異，並需加強向學生灌輸正確性教育；而港府更須收緊對網絡的規管，不能任由色情資訊流通無阻，警方也要主動出擊，對色魔嚴懲不貸。

正如一個銅幣有兩面，網絡為生活帶來便利，同時亦衍生罪案，港府手執法律利器，絕對有能力有責任保護兒童免受傷害。無奈事與願違，港府有法不依，執法不嚴，既有幼童在託管機構被虐待，又有大一點的淪為色狼的點心，嗚呼哀哉！