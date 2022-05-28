世界視線：內外問題溢全球　拜登病急亂投醫

美國總統拜登亞洲之行的重點項目「印太經濟框架」（IPEF）雷聲大雨點小，空有口號但實質內容欠奉，連新加坡總理李顯龍及新西蘭總理阿德恩也先後「畀說話」白宮聽，直指IPEF無法取代《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）。對外被盟友陽奉陰違，內部通脹又不斷升溫，拜登主動提出降低對華關稅，卻又面臨政府內部左右夾擊，結果問題愈滾愈大，恐怕難以收拾。

把目光暫時從烏克蘭抽離，拜登磨拳擦掌在亞太推出IPEF攪局。但由於民主黨的支持度已爛到不堪，為免進一步打擊中期選舉選情及刺激國內貿易保護主義，IPEF未有提供進入美國市場的優惠條款，也未有調低關稅。美國以自身利益作出發點，逃避對亞太區域作出嚴肅的經濟承諾，自然難以取得實效；各國之所以願意加入IPEF，也純粹是畀面派對。

美國前總統特朗普當年把關稅大棒舞得虎虎生威，但華府施加的對華關稅，足足有近93%由美國進口商和消費者埋單。尷尬的是，美國買入的中國貨卻愈來愈多，國內則遭遇40年來最嚴重通脹，消費者價格指數（CPI）不斷創下新高。美國老百姓衣食住行樣樣貴，嬰孩連奶粉都不夠飲，以致民怨沸騰。拜登的整體支持率跌至上任以來最低，因此極需降低對華關稅來「救火」兼自救。

在內外風險雙重夾擊，加上經濟衰退危機持續提升下，拜登政府不得不處理各種地雷，但核心議題是甚麼呢？是俄烏戰爭、中美角力？抑或是國內的通脹、黨爭、種族矛盾？惟拜登團隊除了無法定位核心風險，亦無法凝聚內部共識。單單是最急切的下降對華關稅一事，貿易代表戴琪和財長耶倫已公然「你有你講我有我講」，可見政府團隊根本無法對問題的影響、根源和處理方法達成一致。

現有問題的環環相扣和複雜程度，已非美國現行機制能夠緩解；低效的兩黨協商機制，更會加深問題的深度和難度。能夠預見的結果是，拜登政府戰略不清晰再加上撕裂的行政團隊，只會令問題愈滾愈大；當問題去到一發不可收拾之時，難保美國會幹出甚麼瘋狂行為，令全世界與之陪葬。