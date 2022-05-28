俄羅斯克服美國的金融與經濟制裁，主要有幾個方法。一是迅即實行外匯管制，禁止外匯資金自由跨境流動。這是防美國等抽走俄境內的外匯資金，或在外匯市場上顛覆，引發市場恐慌。但外匯管制並不是全面禁止，而是有選擇性地容許外匯跨境流轉還有一定的窗口，方便俄羅斯政府調動外匯，也容許一定的外貿活動使用外匯。

二是把石油天然氣的出口武器化，維持這方面出口的外匯收入。歐洲對俄油氣依賴極重，油氣又直接影響到歐洲的經濟社會民生，作用即時，規模巨大。短中期內都不可以替代。這就使得美國的制裁不能禁制俄羅斯的出口，也不能封鎖俄羅斯繼續賺取巨額外匯，更使歐洲抗拒美國的制裁，二級金融制裁亦難以實行。油氣出口足以應付戰爭支出。

三是俄羅斯經濟自給度較高，外資依賴沒有集中於個別國家，不易因制裁而導致大的困難。而美國與歐盟亦不能阻止其他國家與俄羅斯有貿易來往，國際上不隨同美歐制裁俄羅斯的國家佔多數，其中中國與印度是繼續與俄羅斯貿易的大國，美國與歐盟不可能對眾多的國家同時實行二級制裁。這反映出美國與歐盟還不能號令天下，俄羅斯還有一定的友國。而俄羅斯與一些國家的貿易關係不會隨便切斷。

石油天然氣是一例，糧油是另一例。近年不少國家已發展起來，在全球化的經濟分工中不會容易切斷貿易來傷害本國發展。俄羅斯雖弱，還是區域的大國。石油天然氣與油盟合作，中東北非屬俄羅斯傳統的糧油出口地，周邊國家也依賴俄羅斯的旅客。美國歐盟用政治因素來強迫各國斷絕與俄羅斯的經貿關係，卻全無補償。這些國家怎會真心跟從美國去制裁俄羅斯，傷害自身利益呢？歐盟盲從美國，早晚會因為國民經濟與社會民生受損而出現反抗。

美國的戰略是封鎖俄羅斯的全球化，摧毀俄羅斯便消滅政治經濟與意識形態與美國的對立。美國容許的全球化是它主宰的，打擊俄羅斯不過是為了重建美國主宰的全球化，不是真心誠意地反全球化。以烏克蘭戰爭對付俄羅斯是起步，一方面把俄羅斯從全球化中趕出來。另方面，整頓歐洲，將之更緊密地納入美國的全球化。

同樣的邏輯方法會應用於中國。中國之後便是印度，日本早已收編了。美國號稱維持的國際秩序，便是這個秩序。