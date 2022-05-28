世人皆知，俄烏這場仗不打則已，一打一定是烏克蘭敗。儘管誰都知道烏克蘭的背後有美國、北約，但只要他們不出兵親自參戰，烏克蘭還是必敗，只是這場仗開打後，俄羅斯把它界定為「特殊軍事行動」，自我約束頗多，心慈手軟，戰術上諸多失誤，加上美國和北約在情報和高科技軍事打擊上的有力支持，俄軍的閃電戰未達目的，戰事拖了下來。

儘管如此，烏軍的有生力量、軍事設施都被俄軍摧毀得七七八八，戰場上的主動權始終掌握在俄軍手裏。更重要的是，俄軍迅速調整戰法，不再心慈手軟，啃下了烏軍的幾塊硬骨頭，攻下了更多的戰略要地，鞏固了佔領區，目前要拿下首都基輔實已不在話下，烏克蘭經過戰爭摧殘已元氣大傷。

美國與西方號稱支持了數以百億美元的軍事、經濟援助，但烏克蘭仍是山窮水盡，澤連斯基逢人就叫苦、叫窮、叫命不久矣！向他的美國與西方要這個、要那個，稍不如意就怨氣沖天，破口大罵；烏克蘭現在是武器稀缺、糧食稀缺、能源稀缺，全國幾乎停電，老百姓要「劈木柴」生火煮飯，士兵要餓着肚子打仗，餓急了就到百姓家搶吃的。美國和北約運送的武器、坦克車、裝甲車之類，不是被俄軍轟炸於倉庫裏、半途中，就是運到戰區，也缺汽油、電能使用，廢鐵一堆。

烏克蘭政府更是財政枯竭，公務員、教師早停薪水，怨聲載道，政府運作大受影響；烏克蘭的工業生產、農業生產、出口貿易等大部分癱瘓。澤連斯基、烏克蘭政府正在失去領導這個國家和人民的能力，這樣下去，烏克蘭不被打敗，也被耗死！較早時是俄羅斯擔心打持久戰，現在是烏克蘭根本耗不起。近日，那個澤連斯基一個勁兒的喊話要和普京談判，這位剛愎自用的喜劇演員已經扛不住了。

現在該是美國人下決斷了，雖說美國剛批了400億美元援助，但面對烏克蘭的慘狀殘局，這枚棋子是不是該被棄了呢？