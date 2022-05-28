「得道多助，失道寡助」，這是千古不易的真理，放在當今世界尤其具有現實意義。這些年美國為了圍堵中國，到處拉幫結派，雖然有部分附庸國響應，但絕大多數國家並不願選邊站隊。新加坡總理李顯龍日前明確指出，如果亞洲國家分為親中或親美兩個陣營，將不會有好結果，建議各國加深合作、增進互信及化解分歧。新加坡是東盟中與美國關係最密切的國家，它尚且不願選邊站隊，何況是其他國家。

道理很簡單，劃分陣營是冷戰時期的產物，與當今世界潮流格格不入。再說，中國對全球經濟增長的貢獻率早已超過美國，親美能得到甚麼好處？許多國家不願也不能失去中國市場，即使是作為美國附庸的日本，也離不開中國這個龐大市場。首相岸田文雄日前在眾議院預算委員會會議上坦言，必須與中國維持有建設性的關係。所謂有建設性的關係，說穿了就是要維持經貿關係，可見日本雖然不斷在政治和軍事方面挑釁中國，但經貿方面始終無法割捨。

日本外務省近日發表一份針對東盟成員國的調查報告，48%受訪者認為今後最重要的夥伴是中國，首次排名第一；此前一直居首的日本則下跌8個百分點至43%，排名第二；美國只能以41%排第三位。該項調查是日本自己做的，應該不會受到質疑了吧？這足以證明，美國對東盟的經濟影響力已不如中國，甚至還不如日本，拉幫結派不會有好結果，其拼湊的印太經濟框架更無法孤立中國。

最近一段時間，中國新冠疫情反覆，部分城市因為封閉檢疫而影響經濟活動，西方媒體趁機唱衰，大肆渲染「外資撤離」。實際上，根據中國商務部數字，今年前4個月，全國實際使用外資不減反增，同比增長逾兩成，令「外資撤離」論不攻自破。穩定的社會環境、龐大的市場規模、完整的產業配套、完善的基礎設施、豐富的人力資源等等，這些都是中國獨特優勢，也是吸引外資先決條件，豈是美國所能阻止。

當然，由於疫情和地緣政治等原因，中國經濟面臨下行壓力，但這是全球性的共同問題，任何國家都無法獨善其身。國際貨幣基金組織警告，俄烏衝突影響廣泛，既拖累經濟增長，也進一步推高通脹，各國不要再使地緣經濟分裂，因這將令世界更貧窮、更危險。老美聽到了嗎？