被不少港人視為第二個家鄉的日本，終於向香港人招手了。日相岸田文雄宣布，下月10日正式恢復接待外國觀光客；日本外務省網站一度釋出名單，將香港列入「藍色名單」，即無論有沒有打3針疫苗均豁免檢測及檢疫入境。儘管有關名單不久即被刪去，令熱愛日本的港人惴惴不安，但香港旅遊促進會總幹事崔定邦揚言，已向日本駐港總領事確認香港人毋須打針亦可訪日。對於被禁足兩年半的港人來說，絕對是天大喜訊。

筆者早前曾經撰文，指日本不可能拒絕科興，意即科興雖不在首批被日本認可的疫苗名單內，但香港有多達270萬人首兩針接種科興疫苗，而且根據2019年數據，從香港到訪日本的旅客人數錄得歷史新高的增長，超過229萬人次，在所有國家及地區中位列第4；何況日本經濟已被疫情搞得奄奄一息，根本不可能揀擇，種種原因下，怎麼可能不將門戶向港人開放？

本港有旅行社隨即計劃推出「14+7」日本旅行團，但由於機位和檢疫酒店房間緊張，預計最快也要暑假才能成團。所謂「14+7」，即14日遊日本，7日回港隔離，整個行程需要21日，對於一般打工仔來說是強人所難。團費貴還是其次，難有這麼長的假期才是攞命。可見疫後旅行已成為奢侈品，可謂富人專利。

早前商經局局長邱騰華跳出來「乞求」日本總領事向日本政府反映，香港很多人熱切在疫情紓緩後去旅行，冀科興可獲日本接納云云。筆者便覺得他太過緊張，接納科興是必然的事，反而港府不肯放寬外防輸入安排，回港後要在酒店隔離7日，才是港人在疫情紓緩後去旅行的最大障礙。林鄭揚言在落台前不會將外防措施鬆綁，新任政府上台後好應該將這些苛政廢除了。