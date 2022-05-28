俄羅斯與烏克蘭戰役，改變了全球局勢，戰爭開展後，西方按動整個輿論機器，試圖將中國和俄羅斯描繪成同一陣營。如今世界壁壘分明，美歐日等民主國家是一黨，中俄兩國是另一黨，世界儼然踏入第二輪冷戰時期，面臨新形勢，對中國是利是弊，這話題近日惹來熱議。

初步看來，俄烏戰爭對中國的影響，該是短期有損而長期有利。風物悠長，放眼可量，中國經這番折騰，向好的勢頭更是不可逆轉。西方為對付中俄兩國，正發動新一場經濟戰役，世界的資源將更趨短缺，物價拾級而上，中國人活在地球村上，一損俱損，自然會受到波及，故在短期內，俄烏戰事對中國的影響，幾乎全屬負面。

然而，禍福永遠相倚，短期之失，換來的往往是長期之得。經此一役，中國邁向世界第一強國之路，卻也掃除了最大的一個危機。

過去，一直有論者擔心，美國眼見中國崛起之路難以阻擋，便會挖床攙沙，轉而與俄羅斯交好，煽動莫斯科與西方聯手，共同抗中。正如俄國總統普京表示，多年前便有人告訴他，克里姆林宮最大的敵人不是歐美，而是中國。再加上，印度與俄羅斯向來交好，有莫斯科居中斡旋，中印關係不會壞到哪裏去，但若然俄羅斯加入了西方陣營，合力圍堵中國，中印關係也可能要漸行漸遠。到時候，一旦全球所有大國一律親西方，只剩中國單打獨鬥，形勢對咱們實在不利。

如今經歷了俄烏戰爭，未來十年甚至數十年，俄羅斯與歐美陣營的關係都難以修補，西方聯俄抗中的美夢，將永成泡影。失去俄、印兩國的參與，單憑歐美，再也不能截斷中國的崛起之路了。